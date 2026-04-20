El objetivo es detectar a tiempo posibles derrames y fortalecer la vigilancia ambiental con base en información pública

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un observatorio permanente del Golfo de México para monitorear posibles manchas de petróleo mediante imágenes satelitales, con lo que se busca fortalecer la vigilancia ambiental y permitir una detección oportuna de incidentes.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el objetivo es detectar a tiempo posibles derrames y fortalecer la vigilancia ambiental con base en información pública.

Informó que tres funcionarios de Petróleos Mexicanos fueron separados de sus cargos tras la detección de hidrocarburo en playas del Golfo de México. Indicó que la medida responde a inconsistencias en reportes y en el seguimiento de protocolos operativos.

La fuga de petróleo en un ducto de Petróleos Mexicanos provocó la presencia de hidrocarburo en playas del Golfo de México, lo que derivó de investigaciones científicas y revisión de imágenes satelitales.

Sheinbaum detalló que la investigación identificó una mancha de petróleo a inicios de febrero cerca de una plataforma, distinta a las emanaciones naturales del yacimiento Cantarell. Añadió que el análisis de bitácoras internas confirmó reportes de una fuga en un ducto.

La mandataria explicó que el gobierno federal integró un grupo interdisciplinario con participación de la Secretaría de Ciencia, Secretaría de Marina, Secretaría de Energía, Semarnat y Pemex. Señaló que este equipo analizó tanto la limpieza del hidrocarburo como las causas del derrame.

Indicó que trabajadores registraron la salida de petróleo y efectuaron reparaciones, pero no cumplieron con todos los protocolos establecidos. Señaló que esta omisión motivó la intervención del Órgano Interno de Control y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Sheinbaum informó que Pemex presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República tras la separación del cargo de los funcionarios involucrados. Indicó que las autoridades investigan si hubo negligencia u omisión en el manejo del incidente.