Gobierno de Claudia Sheinbaum adquiere control del tren suburbano

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal adquirió la mayoría del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con Lechería

El gobierno federal adquirió la participación mayoritaria del tren suburbano, por lo que el sistema pasa a control público en su mayor parte. La medida forma parte de la estrategia para consolidar la red ferroviaria nacional de pasajeros.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la operación se concretó tras la compra de acciones a la empresa concesionaria. Indicó que el servicio será administrado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), responsable de su operación.

Señaló que este cambio permitirá integrar el tren suburbano a otros proyectos ferroviarios, como la ruta Ciudad de México–Pachuca y la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La mandataria explicó que el control mayoritario permitirá definir tarifas, mantenimiento y expansión bajo criterios públicos, con el objetivo de fortalecer la movilidad metropolitana y ampliar la cobertura del transporte.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional ferroviaria, que contempla rutas hacia el norte del país, incluyendo Nuevo Laredo y Nogales, para mejorar la conectividad, transporte de pasajeros y carga.

Sheinbaum precisó que el avance depende de proyectos ejecutivos y condiciones técnicas, pero destacó que este modelo de operación pública podría replicarse en otros sistemas del país.

Adelantó que uno de los ejes clave será la ruta Ciudad de México–Nuevo Laredo, que pasará por Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, buscando integrar regiones industriales.

También informó que el proyecto Ciudad de México–Pachuca ya está en ejecución, mientras que la conexión al AIFA será inaugurada próximamente, como parte del sistema ferroviario metropolitano.

Destacó que se impulsa una estrategia de conectividad terrestre basada en la expansión ferroviaria, con proyectos que buscan articular rutas desde la capital hacia el norte del país.

El plan incluye expansión hacia el occidente y noroeste, con proyectos hacia Guadalajara, además de estudios en Sinaloa y Sonora para extender la red hasta Nogales.

Finalmente, la presidenta subrayó que el avance dependerá de la planeación técnica, ejecución de obra y recursos disponibles, aunque algunas regiones cuentan con derechos de vía existentes que podrían facilitar el desarrollo.