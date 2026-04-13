Gobierno de México alista informe sobre desapariciones para la ONU: Claudia Sheinbaum

El gobierno federal presentará ante el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, las acciones implementadas frente a las desapariciones.

El gobierno federal presentará el conjunto de acciones implementadas en materia de desapariciones ante la próxima visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La reunión se dará en un contexto de diferencias con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

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La mandataria señaló que, pese a los desacuerdos con el informe, México mantiene comunicación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Indicó que el encuentro permitirá exponer las políticas públicas en curso y establecer canales de diálogo institucional.

Sheinbaum afirmó que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana analizan el informe de manera puntual. Explicó que el documento incluye recomendaciones y propuestas de colaboración, lo que hace necesario revisar cada apartado para definir la respuesta oficial.

“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos”, indicó. Añadió que también se busca identificar los puntos donde se plantea coordinación con el gobierno mexicano para atender el fenómeno de desapariciones en el país.

Señaló que durante la reunión se explicarán las acciones dirigidas a las familias de personas desaparecidas. Indicó que el gobierno trabaja en esquemas de atención integral, que incluyen mecanismos de búsqueda, acompañamiento institucional y fortalecimiento del marco legal.

La mandataria indicó que el objetivo es avanzar en el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los casos. Señaló que el diálogo con el Alto Comisionado permitirá presentar la estrategia nacional y dar seguimiento a los planteamientos derivados del informe internacional.

Indicó que en la revisión del informe participan diversas dependencias federales, con el objetivo de integrar una respuesta institucional. Indicó que el análisis incluye observaciones sobre el marco legal vigente, los mecanismos de búsqueda y la coordinación entre autoridades encargadas de atender casos de desaparición.

Sheinbaum informó que el diálogo con el Alto Comisionado permitirá dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales. Señaló que el intercambio servirá para actualizar información sobre acciones en curso y establecer canales de cooperación técnica en materia de derechos humanos.