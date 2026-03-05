Gobierno de México exige investigación por muerte de migrante en custodia de ICE

La Cancillería envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir una investigación inmediata por la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California.

El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos tras la muerte de un migrante mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, con el propósito de exigir información detallada sobre lo ocurrido y garantizar el acompañamiento legal a la familia del connacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó de inmediato los canales diplomáticos para reclamar una investigación “inmediata y exhaustiva” sobre el fallecimiento ocurrido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el estado de California.

La mandataria señaló que su administración acompañará jurídicamente a los familiares de la víctima, ya que los procesos legales en Estados Unidos requieren que las denuncias se presenten a través de las familias ante los tribunales correspondientes y no directamente por medio de los consulados.

“De inmediato se envió una nota diplomática y se está apoyando a la familia, y la manera en que nosotros hacemos la denuncia allá es a través de las familias, directamente el consulado no lo puede hacer, por asuntos legales”, explicó la titular del Ejecutivo federal al referirse al procedimiento que sigue el gobierno mexicano en estos casos.

La Cancillería solicitó a las autoridades estadounidenses acceso a toda la información relacionada con el caso, incluidos el expediente médico del migrante fallecido, los reportes de custodia y cualquier documento que permita esclarecer las circunstancias del deceso mientras se encontraba detenido por autoridades migratorias.

Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad del connacional ni las causas exactas de su muerte, por lo que el gobierno mexicano urgió a Washington a proporcionar datos oficiales que permitan determinar si existieron irregularidades o responsabilidades institucionales en el manejo del caso.

Sheinbaum Pardo indicó que su administración ha intervenido de forma similar en situaciones previas que involucraron a migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia de autoridades estadounidenses, aunque subrayó que en esta ocasión la nota diplomática fue presentada con mayor firmeza ante la gravedad del hecho.

“Ahora, no es el primer caso y esta nota diplomática fue más fuerte, porque hay que proteger la vida siempre de nuestros compatriotas”, afirmó la presidenta al insistir en la obligación del Estado mexicano de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de México en San Bernardino activó los protocolos de asistencia consular para brindar apoyo a los familiares del migrante, facilitar el acceso a asesoría jurídica y acompañar los trámites necesarios para una eventual repatriación de los restos.

Las autoridades mexicanas también señalaron que el caso será revisado dentro de un contexto más amplio que busca identificar las condiciones sistémicas que han permitido la repetición de fallecimientos de migrantes en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Medios locales han documentado que durante el año pasado siete mexicanos murieron mientras se encontraban detenidos por el ICE, la cifra más alta registrada desde la creación de esta agencia migratoria, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de detención y la atención médica en dichos centros.