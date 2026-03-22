Gobierno de México ha recolectado 240 kilos de residuos y ASEA inspeccionará el sitio

Intensifica acciones de contención y limpieza por presencia de hidrocarburo en Dos Bocas, Tabasco

Después del incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y del consiguiente derrame de hidrocarburos, hace unos días, el gobierno federal ha recolectado unos 240 kilogramos de material impregnado con crudo, como consecuencia del derrame en la planta Olmeca.

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El gobierno de México informó lo anterior y señaló que de manera complementaria, personal técnico de Pemex, en coordinación con la Secretaría de Marina, ejecuta acciones de contención y recuperación en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso.

En tanto que, mediante la instalación de barreras de contención se ha logrado confinar el hidrocarburo y prevenir su dispersión hacia la laguna Mecoacán.

En un comunicado conjunto de las Secretarías de Medio Ambiente y la de Marina, Pemex, Profepa, ASEA, además del gobierno de Tabasco, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente dijo que da seguimiento técnico al caso, efectuará una inspección en sitio y ha solicitado a Pemex la elaboración de una investigación de causa-raíz de la situación, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se realizan labores de recolección mediante cordones oleofílicos.

La Profepa mantiene recorridos de inspección en el río Seco para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental durante la atención del incidente.

Así, el gobierno mexicano dijo mantener un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco.