Gobierno de México tendrá deuda de casi 11.3 billones en 2027: CEESP

En los primeros tres años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum habrá generado una deuda de 4.4 billones de pesos, solamente en 2027 habrá aumentado 1.6 billones de pesos, y en los últimos siete años, incluyendo 2027, la deuda será de unos 11.3 billones de pesos, estima el sector empresarial.

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Por ello, ante la necesidad de mayores recursos, el gobierno federal requerirá más ingresos en 2027, con fuentes limitadas como los ingresos petroleros y los ingresos tributarios, por lo que se plantea la importancia del empleo formal como vía de crecimiento económico.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que el gobierno debe fomentar las condiciones para la inversión privada, mejorar la eficiencia del gasto público y evitar el uso de fideicomisos y fondos públicos para financiar operaciones.

También recuerda que el Congreso aprobó el uso de hasta el 30% de los recursos de las Afores para proyectos de inversión prioritarios, lo que abre debate sobre el uso de ahorros para el financiamiento público.

El CEESP considera que es necesario promover la actividad productiva para lograr una consolidación fiscal, aunque advierte que el crecimiento económico es limitado y que los ingresos públicos dependen cada vez más de la fiscalización tributaria.

Además, señala que la capacidad de contribución de empresas y familias se debilita ante la falta de crecimiento económico, lo que reduce la inversión y aumenta la incertidumbre.

Para 2027, se prevé una reducción del 3.2% en el gasto público, aunque será difícil mantener los programas prioritarios, las nóminas, las pensiones y el costo financiero, lo que complica el objetivo de consolidación fiscal.