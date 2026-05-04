Gobierno de Sheinbaum activa paquete para acelerar la inversión en México

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum presentó un paquete de acciones para facilitar la inversión mediante decretos, reducción de trámites y nuevas plataformas digitales

El gobierno federal presentó acciones inmediatas para facilitar la inversión en el país durante un acto del Plan México encabezado por Claudia Sheinbaum, con la participación del gabinete económico y representantes empresariales. Las medidas incluyen decretos, plataformas digitales y ajustes regulatorios para agilizar proyectos públicos y privados.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el objetivo es “presentar acciones inmediatas de respaldo a la inversión en nuestro país”, tras reuniones con el sector privado para identificar obstáculos y definir medidas de corto plazo.

El paquete integra decisiones en materia fiscal, comercio exterior, energía, salud e infraestructura. Las dependencias federales participan en un esquema coordinado que busca reducir tiempos, simplificar requisitos y acompañar proyectos de inversión en distintas etapas.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, Altagracia Gómez Sierra, indicó que se presentan seis acciones coordinadas entre secretarías para agilizar proyectos y fortalecer el desarrollo económico regional mediante inversión, empleo y sustitución de importaciones.

En materia energética, la secretaria Luz Elena González Escobar informó que se reducirá en 60 por ciento el tiempo de permisos para generación eléctrica mediante una ventanilla digital, con el objetivo de aumentar la participación de energías renovables y facilitar proyectos mixtos y privados.

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, detalló un decreto que permite autorizar proyectos en menos de 30 días mediante una ventanilla digital y establece que los trámites federales deberán resolverse en un máximo de 90 días o se considerarán aprobados.

El decreto también crea la Oficina Presidencial de Inversiones y una ventanilla única para comercio exterior que concentra 132 trámites en un solo punto, con seguimiento digital y expediente único para empresas.

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja Aburto, informó que la dependencia redujo trámites de 340 a 125 y tiempos de resolución de 100 a 24 días, con el objetivo de disminuir costos e incertidumbre para empresas del sector salud.

En infraestructura, el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció un programa de inversión por más de 523 mil millones de pesos en 44 proyectos carreteros que abarcan 5 mil 100 kilómetros y buscan impulsar competitividad y empleo.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló que se publicará un acuerdo para fortalecer la certeza jurídica, limitar auditorías y agilizar devoluciones, como parte del fomento a la inversión productiva.

Las medidas establecen plazos obligatorios, reducción de requisitos y coordinación entre dependencias para acelerar decisiones administrativas, con el objetivo de incrementar la inversión y reducir la carga regulatoria en el país.