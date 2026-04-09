Gobierno de Sheinbaum busca uso legal para gasolina incautada y frenar huachicol

El gobierno federal analiza el uso legal del combustible decomisado para evitar su acumulación. La medida abre un nuevo frente en la estrategia contra el huachicol: administrar lo que antes era delito.

El gobierno federal analiza mecanismos para dar un uso legal al combustible incautado en operativos contra el contrabando, informó la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que la medida busca evitar el almacenamiento excesivo de millones de litros asegurados por las autoridades.

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El combustible decomisado se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que evalúa esquemas de desincorporación y aprovechamiento conforme a la ley. El objetivo es evitar que los volúmenes asegurados permanezcan inmovilizados, dijo la mandataria.

La estrategia se inscribe en un contexto donde el contrabando de combustible ha disminuido, según Sheinbaum, quien señaló que el descenso se refleja en el aumento de ventas de Pemex y empresas privadas, así como en un incremento en la recaudación del IEPS.

Las autoridades han incautado aproximadamente 30 millones de litros en cinco operativos, incluidos dos millones decomisados en Reynosa, cifras que evidencian la magnitud del mercado ilegal.

El combate al huachicol ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas funcionarios de aduanas, marinos y empresarios, con órdenes de aprehensión pendientes que apuntan a una red estructurada.

El gobierno reconoce que el robo en ductos ha disminuido, pero el fenómeno evolucionó hacia esquemas de contrabando más complejos vinculados con redes comerciales.