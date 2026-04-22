Gobierno de Sheinbaum plantea posponer elección del Poder Judicial a 2028: esto se sabe

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se analiza una reforma constitucional para posponer la elección del Poder Judicial a 2028, en coordinación con la Segob y el INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal analiza una reforma constitucional para posponer la elección del Poder Judicial a 2028, en un proceso que involucra a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

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Desde Palacio Nacional, señaló que la revisión responde a consideraciones presupuestales y operativas, al indicar que la organización de estos comicios implica costos que deben evaluarse en coordinación con las autoridades electorales.

“Lo estamos analizando. Tiene que ver con recursos”, declaró Claudia Sheinbaum al referirse a la viabilidad del aplazamiento.

El planteamiento implica modificar el calendario electoral para la elección de integrantes del Poder Judicial, lo que requiere cambios a nivel constitucional para establecer una nueva fecha de votación.

La presidenta indicó que la Segob ha sostenido reuniones con el INE para revisar escenarios técnicos y financieros asociados a la organización del proceso.

“Tendría que haber una reforma constitucional para ello”, afirmó la mandataria al precisar el alcance legal de la propuesta.

La eventual modificación impactaría la implementación de la reforma judicial, al reconfigurar los tiempos de elección y los procesos de transición institucional en el Poder Judicial.

El análisis ocurre en medio de ajustes en la estructura electoral y del debate sobre los mecanismos de participación ciudadana en la designación de jueces y magistrados.

El gobierno federal no ha definido aún una postura final, mientras continúan las consultas técnicas con autoridades electorales y dependencias responsables del diseño institucional.