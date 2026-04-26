Gobierno debe promover acciones que permitan reducir la mortalidad asociada a cáncer de mama y próstata: PRI

El PRI impulsa una iniciativa para reducir la mortalidad por cáncer de mama y próstata en México con prevención, detección oportuna y acceso a tratamientos

El cáncer de mama constituye el tipo más frecuente entre las mujeres en México y una de las principales causas de mortalidad; mientras que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres en México y también una de las principales causas de muerte.

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Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta enfermedad se mantiene entre las primeras causas de muerte por tumores malignos en mujeres, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de detección temprana y acceso oportuno al tratamiento.

Por ello, la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para que la Secretaría de Salud establezca las bases para la prevención, detección, atención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer de mama y de próstata, y promueva acciones que permitan reducir la mortalidad asociada a estas enfermedades.

La propuesta de reforma a la Ley General de Salud precisa que, a la coordinación del sistema nacional de salud le corresponderá diseñar, implementar y coordinar programas nacionales de concientización, prevención y detección, así como el acceso equitativo a servicios de diagnóstico y tratamiento en todo el territorio nacional, explicó el diputado del PRI, Israel Betanzos Cortes.

En este sentido, se señala que las acciones para la prevención y control tendrán entre sus objetivos promover la detección temprana mediante programas permanentes de tamizaje y diagnóstico oportuno, y garantizar el acceso oportuno a servicios de atención médica especializada.

Asimismo, se busca impulsar campañas permanentes, fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, asegurar el acceso al tratamiento integral y oportuno en las instituciones del sistema nacional de salud y promover la investigación y análisis de información epidemiológica.

En tanto, las autoridades sanitarias deberán desarrollar campañas de información, educación y concientización sobre factores de riesgo, síntomas y medidas de prevención, además de fortalecer el Registro Nacional del Cáncer y celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles.

La atención deberá brindarse bajo criterios de calidad, oportunidad, equidad y respeto a los derechos humanos, subraya la iniciativa.

Betanzos Cortes recuerda que factores culturales y sociales, como los estigmas asociados a la masculinidad o la falta de hábitos de salud, provocan que muchos varones retrasen estudios de detección, como la prueba de antígeno prostático específico.

De ahí que la detección tardía representa uno de los principales desafíos del sistema de salud, ya que reduce las posibilidades de supervivencia y eleva los costos de atención.

Por ello, se considera fundamental fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana, mediante disposiciones legales que obliguen a las autoridades a implementar programas permanentes, accesibles y equitativos en todo el país.

La iniciativa que adiciona disposiciones a la ley, incluyendo el capítulo “De la prevención, detección y atención integral del cáncer de mama y próstata”, fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su estudio y dictaminación.