Gobierno defiende impacto del Tren Maya ante reporte externo

Tras un análisis de Reuters que reportó pobreza persistente y empleo no remunerado, Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya impulsa el desarrollo regional

En respuesta a un análisis de Reuters, que documentó pobreza persistente y empleo no remunerado en comunidades cercanas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya ha generado desarrollo regional en el sureste del país.

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La mandataria señaló que el crecimiento turístico es visible, destacando el incremento de visitantes que ahora recorren no solo Cancún, sino también zonas arqueológicas y otros destinos de la península.

“Es obvio que el Tren Maya ha generado desarrollo regional, es público y notorio”, declaró Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional, al referirse al impacto del proyecto.

El análisis de Reuters se basó en datos censales y entrevistas, donde se identificaron condiciones de pobreza y trabajos sin remuneración vinculados al desarrollo del proyecto.

La presidenta explicó que el modelo busca redistribuir el turismo concentrado en Cancún hacia otros puntos del sureste, ampliando la derrama económica en distintas localidades.

“Una buena parte de los usuarios del Tren Maya son extranjeros y otros nacionales”, afirmó al detallar la demanda del servicio.

El gobierno federal destacó que el proyecto incluye obras de infraestructura y programas de turismo comunitario, con participación de la Secretaría de Turismo.

Sheinbaum subrayó que el desarrollo regional es gradual y que el tren funciona como eje de integración económica y turística en la península.

El Tren Maya forma parte de la estrategia federal de infraestructura en el sureste, con el objetivo de diversificar el turismo y fortalecer economías locales en estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.