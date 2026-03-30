Gobierno defiende registro de desaparecidos al reportar más de 31 mil localizados

El gobierno federal defendió la actualización del registro de personas desaparecidas, mientras colectivos cuestionaron la metodología y exigieron mayor búsqueda en campo

Al defender la validez del proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que más de 31 mil personas han sido localizadas, como resultado de un trabajo integral que combina bases de datos, en medio de críticas de colectivos.

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Explicó que el cruce de información con registros oficiales, como trámites del INE o datos de vacunación, permitió identificar casos en los que personas reportadas como desaparecidas seguían con actividades administrativas, facilitando su localización.

En este proceso, se identificaron cerca de 5 mil personas ubicadas con vida, aunque se precisó que ningún registro se elimina sin pruebas de vida o fallecimiento, por lo que todas las líneas de búsqueda permanecen abiertas.

“Hemos encontrado recientemente a más de 31 mil personas… gracias al cruce de información”, señaló la mandataria, quien subrayó que el objetivo es ponerlas en contacto con sus familias, cuando así lo deseen.

Sheinbaum destacó que además de los mecanismos administrativos existe búsqueda en campo, coordinada por comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda, en conjunto con colectivos.

“Hay más de 46 mil personas con registros de actividad posterior, lo que facilita la búsqueda, pero no se eliminan del registro sin confirmación plena”, explicó.

Reconoció que persisten fallas en fiscalías estatales, donde se retrasa la apertura de investigaciones hasta 48 o 72 horas, por lo que se han intensificado reuniones de coordinación y capacitación.

“La persona garantiza que desde el principio hay análisis de contexto y diligencias para iniciar la investigación de forma inmediata”, concluyó Sheinbaum.