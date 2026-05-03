Gobierno defiende territorio frente a intereses externos en Atenco: Sheinbaum

La mandataria afirmó en San Salvador Atenco que el gobierno federal defiende el territorio y los recursos frente a intereses externos

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en San Salvador Atenco que el gobierno federal defiende el territorio y los recursos frente a intereses externos, al encabezar el acto por los 20 años de la represión de 2006 y anunciar la devolución de 54 hectáreas al ejido.

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“Se cumplen 20 años de una cruenta represión de un gobierno que defendía los intereses de unos cuantos”, afirmó. Señaló que el proyecto aeroportuario en Texcoco implicaba despojo de tierras y subordinación del territorio a intereses privados.

Recordó que el conflicto inició en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox con la propuesta de construir un aeropuerto en Texcoco. Indicó que desde entonces comunidades se opusieron por la afectación a sus tierras y recursos.

En su intervención, vinculó la represión de 2006 con ese modelo de desarrollo y la ubicó bajo el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, en un contexto de resistencia campesina frente al proyecto.

Sheinbaum señaló que en 2018 una consulta pública definió cancelar el aeropuerto en Texcoco y trasladarlo a Santa Lucía. Indicó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sustituyó ese proyecto, mientras el terreno quedó como área natural protegida.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras”, afirmó. Explicó que la devolución de 54 hectáreas forma parte de un plan de justicia que busca restituir derechos agrarios y asegurar el uso comunitario del territorio.

Reportó que durante su traslado hubo un bloqueo por demandas de agua y señaló que instruyó diálogo con los manifestantes en lugar de un desalojo. Indicó que autoridades federales atenderán las demandas.

La mandataria afirmó que su administración prioriza la defensa del territorio, el control de los recursos y la atención directa a comunidades frente a conflictos sociales.

El gobierno federal otorgó además un reconocimiento a víctimas de la represión. La presidenta lo vinculó con la defensa histórica del territorio por parte de las comunidades.

La restitución de tierras y el reconocimiento se presentan como acciones de reparación en un conflicto que el gobierno federal asocia con la disputa por el control del territorio y los recursos frente a intereses externos.