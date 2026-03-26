Gobierno descarta catástrofe en Golfo y critica a Greenpeace

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de una catástrofe ambiental en el Golfo de México tras un derrame de hidrocarburos, y señaló que una imagen difundida por Greenpeace carece de sustento científico.

Luego de rechazar que exista una crisis ambiental generalizada en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que una imagen difundida en redes sociales no corresponde a la situación real de la zona.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la gráfica compartida por Greenpeace carece de sustento científico y generó una percepción de daño masivo que no coincide con los datos de autoridades federales.

La propia organización reconoció que la imagen no era de su autoría ni un mapa satelital, y que su difusión pudo haber provocado confusión al tratarse de un recurso ilustrativo.

El gobierno federal conformó un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina, Pemex y Semarnat, con el objetivo de evaluar la magnitud del derrame, identificar su origen y coordinar acciones de contención.

Las autoridades informaron que el incidente inicial provino de una embarcación, aunque se detectaron otras manchas en el Golfo bajo investigación para determinar su origen.

En paralelo, brigadas de limpieza trabajaron en zonas costeras afectadas, en coordinación con pescadores y autoridades locales, además de levantar un censo de posibles afectados.

La Secretaría de Marina encabeza el monitoreo con respaldo de la UNAM, que aporta estudios sobre corrientes marinas para analizar la dispersión de hidrocarburos.

Sheinbaum indicó que las playas se encuentran en condiciones adecuadas tras las labores de limpieza y que se mantiene vigilancia permanente para evitar afectaciones adicionales.

Asimismo, el gobierno anunció que se presentará información técnica detallada en una conferencia especializada sobre el estado actual del Golfo de México.

La mandataria también planteó que medios de comunicación participen en recorridos aéreos con la Secretaría de Marina, con el fin de verificar directamente las condiciones y fortalecer la transparencia.