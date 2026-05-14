Gobierno despliega plan anti inundaciones con obras en varios estados

El gobierno federal informó un programa de infraestructura hidráulica para reducir riesgos por inundaciones en el Valle de México y entidades con afectaciones recurrentes

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó el programa federal de obras para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, con intervenciones en la zona metropolitana del Valle de México y estados con afectaciones recurrentes.

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Durante la conferencia matutina, el director general de Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que el plan busca reducir riesgos para la población y proteger patrimonio e infraestructura.

El proyecto para la zona metropolitana del Valle de México concentra acciones en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz, con coordinación entre gobierno federal, Ciudad de México y Estado de México.

El programa incluye la ampliación de la laguna El Salado de 300 mil a 400 mil metros cúbicos, el aumento de capacidad en los colectores Teotongo, Los Pinos y Carmelo Pérez, además de la operación del cárcamo de Xochiaca, con capacidad de 16 mil litros por segundo, y trabajos en la laguna Churubusco para acelerar el desalojo de agua.

Morales López informó que en Chalco continúa la ampliación del colector que busca resolver inundaciones históricas en la zona. El gobierno construyó un primer tramo de 1.8 kilómetros el año previo y ejecuta un segundo tramo de la misma longitud hasta su conexión con el cauce de descarga con una inversión cercana a mil millones de pesos.

Conagua también reportó trabajos preventivos de desazolve en 19 ríos del Valle de México, con una longitud de 68.4 kilómetros y una inversión de 312 millones de pesos. El programa incluye mantenimiento a más de 60 equipos de bombeo del sistema de drenaje metropolitano, con una inversión adicional de 300 millones de pesos para fortalecer la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Fuera del Valle de México, el gobierno informó obras de protección hidráulica en Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz. En Acapulco, las acciones incluyen desazolve de cauces, refuerzo de bordos y futuras presas retenedoras de azolve, con una inversión de 819 millones de pesos y beneficio estimado para más de 120 mil personas.

En Tabasco se anunciaron obras por 746 millones de pesos, mientras que en Veracruz continúan intervenciones en ríos y zonas afectadas por inundaciones recientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó el programa con afectaciones registradas el año previo en el oriente de la Ciudad de México y otras entidades. Afirmó que la inversión acumulada en obras de prevención de inundaciones alcanza 12 mil millones de pesos y sostuvo que mantendrá el programa de forma anual junto con estados y municipios.

Informó que el gobierno federal desarrolla obras de saneamiento en la cuenca Lerma-Santiago para atender contaminación que impacta a Guadalajara y su zona metropolitana. El plan incluye colectores marginales, plantas de tratamiento y coordinación con municipios para frenar descargas industriales y municipales sin tratamiento adecuado.