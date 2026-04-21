Gobierno detalla ataque armado en Teotihuacán

Autoridades federales y del Estado de México informaron la cronología del ataque armado en Teotihuacán, confirmaron que el agresor actuó solo y precisaron la intervención de la Guardia Nacional

El gobierno federal informó la cronología del ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán y confirmó que el agresor actuó solo. Las investigaciones establecieron que el ataque no fue espontáneo, ya que el agresor visitó previamente la zona y se hospedó en hoteles cercanos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la información preliminar ubica al agresor como una persona con antecedentes de problemas psicológicos. Explicó que el hecho responde a una decisión individual, sin indicios de operación coordinada o intereses externos.

El gabinete de seguridad afirmó que este tipo de hechos no tiene precedentes en zonas arqueológicas del país, lo que refuerza la hipótesis de un evento aislado pese a la afluencia de millones de visitantes cada año.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, indicó que el primer reporte se recibió a las 11:20 horas por una persona armada que amagaba a civiles. A las 11:30 llegó la Guardia Nacional, el agresor disparó contra los elementos, resultó herido y a las 11:45 se quitó la vida.

El funcionario detalló que el sitio quedó bajo resguardo total a las 12:20 horas, con un mando coordinado y el despliegue de 300 elementos para asegurar la zona y facilitar las labores periciales.

La Fiscalía del Estado de México informó que 13 personas resultaron lesionadas, siete por arma de fuego, y confirmó la muerte de una mujer canadiense. El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, y se reiteró que no hay indicios de más participantes.

Las autoridades aseguraron un arma calibre .38, cartuchos y documentos con referencias a ataques en Estados Unidos en 1999. También se confirmó que el agresor recargó el arma al menos dos veces, elemento clave en la investigación.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer motivaciones, entorno personal y factores detonantes, mediante la recopilación de evidencia y testimonios.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, explicó que los elementos respondieron tras escuchar disparos y actuaron en desventaja por la posición elevada del agresor, logrando ubicarlo antes de que se quitara la vida.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que se desplegó atención a víctimas y coordinación con consulados. Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, anunció el refuerzo de seguridad en zonas arqueológicas, con mayor vigilancia física y digital.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que la intervención de la Guardia Nacional fue determinante para contener el ataque, evitando más víctimas.

El gabinete de seguridad informó que los cinco elementos de la Guardia Nacional que participaron rinden declaración ministerial y que sus armas están bajo análisis pericial, como parte del protocolo por uso de fuerza letal.

Finalmente, se ordenó el reforzamiento inmediato de la vigilancia en zonas arqueológicas y destinos turísticos, con mayor presencia de la Guardia Nacional, revisión de accesos y ampliación de sistemas de monitoreo para prevenir riesgos