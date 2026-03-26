Gobierno enfrenta presión global con economía fuerte y control interno, asegura Sheinbaum

La presidenta atribuyó los principales desafíos económicos a factores externos como el regreso de Donald Trump, el alza del petróleo y el encarecimiento de insumos.

Los principales retos económicos que enfrenta el país provienen del entorno internacional, particularmente tras el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, lo que ha implicado una reconfiguración del comercio global mediante la imposición de aranceles y nuevas reglas de intercambio, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Explicó que este contexto se combina con el incremento del precio del petróleo por encima de 100 dólares por barril y el encarecimiento de fertilizantes, cuyo costo se multiplicó por factores asociados al conflicto en Medio Oriente, lo que presiona las cadenas productivas y los precios internos.

Frente a este escenario, sostuvo que la economía mexicana mantiene fortaleza, al destacar que el peso ha sido una de las monedas más apreciadas, con base en reportes de Bloomberg, lo que, afirmó, refleja certidumbre económica y confianza de inversionistas.

Señaló que esta estabilidad contrasta con las versiones que advierten incertidumbre, al indicar que el flujo de inversión en moneda nacional se mantiene y que la demanda por activos en pesos respalda el desempeño macroeconómico.

En este contexto, vinculó la estrategia económica con el Plan México, orientado a sustituir importaciones, particularmente de Asia, mediante el fortalecimiento de la producción nacional y el desarrollo de capacidades industriales internas.

Como parte de esta política, destacó el programa de fertilizantes, en el que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de Fertinal, produce y distribuye insumos para el campo, además de haber adquirido urea de forma anticipada para evitar impactos mayores en los precios.

Indicó que esta previsión permitió limitar el aumento de costos a 300 millones de pesos, evitando escenarios de mayor impacto, y confirmó que ya inició la distribución de fertilizantes en entidades como Zacatecas.

La presidenta aseguró que el programa de entrega gratuita a pequeños productores se mantendrá, como parte del apoyo al campo frente al encarecimiento internacional de insumos.