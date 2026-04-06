Gobierno enfrenta presión por precios agrícolas y protestas

La caída internacional en los precios del maíz y otros granos obligó al gobierno a destinar apoyos directos a productores y a negociar con compradores, en un contexto de inconformidad y posibles movilizaciones

La disminución en los precios internacionales de granos (maíz, frijol, sorgo y trigo), derivada de una alta producción global, generó presión sobre los ingresos de productores mexicanos, lo que activó una respuesta del gobierno federal, informó Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, se informó que desde noviembre se destinaron 4 mil millones de pesos en apoyos directos a más de 40 mil productores, para compensar la caída de precios.

El gobierno impulsó acuerdos con compradores (harineras y empresas de alimentos) para priorizar la producción nacional frente a importaciones y así sostener el mercado interno.

Las negociaciones avanzan de forma regional, con casos como el de Sinaloa, clave en el abastecimiento nacional de granos.

A pesar de ello, algunos productores manifestaron inconformidad y exigieron cambios en el esquema comercial, incluyendo la exclusión del maíz del Tratado de Libre Comercio, propuesta que el gobierno consideró compleja por sus implicaciones económicas y legales.

En paralelo, se advirtieron posibles movilizaciones de productores y transportistas, aunque la Secretaría de Gobernación señaló que no hay motivo para bloqueos, al mantenerse el diálogo abierto.

Dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional atienden demandas sobre licencias y seguridad en carreteras.

La presidenta afirmó que existen mesas de trabajo para construir acuerdos de largo plazo que permitan estabilizar los ingresos del campo.

También reconoció que algunos liderazgos de las protestas tienen vínculos políticos, aunque reiteró que el diálogo institucional sigue abierto.