El gobierno evaluará ajustes al calendario escolar junto con autoridades estatales y maestros, ante condiciones climáticas y otras solicitudes con impacto en la organización del ciclo educativo

El gobierno federal evaluará posibles ajustes al calendario escolar en coordinación con autoridades educativas estatales y representantes del magisterio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Vamos a reunirnos con los secretarios de educación para evaluar modificaciones al calendario por distintas circunstancias”, señaló la mandataria.

El proceso incluirá una reunión nacional con titulares de educación de los estados, quienes han planteado cambios en función de condiciones climáticas, especialmente altas temperaturas en algunas regiones del país.

Algunas entidades han propuesto medidas como clases en línea o adelanto del cierre del ciclo escolar, con base en condiciones locales que afectan el desarrollo normal de actividades escolares.

La presidenta indicó que estas solicitudes también consideran factores adicionales, entre ellos actividades internacionales como el Mundial de futbol y ajustes operativos en el sistema educativo.

“Vamos a evaluar en conjunto y la próxima semana tendremos una respuesta”, afirmó.

El gobierno federal mantiene diálogo con los maestros, quienes presentarán un pliego petitorio que incluye demandas relacionadas con el calendario escolar.

La decisión final se tomará a partir de la evaluación conjunta entre autoridades federales, estatales y el magisterio, con base en condiciones regionales y operativas.