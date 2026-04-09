Gobierno evalúa fracking con nuevas tecnologías

El gobierno federal planteó la evaluación de tecnologías de fractura hidráulica como parte de su estrategia para fortalecer la soberanía energética, al considerar métodos que reduzcan los impactos ambientales asociados a esta técnica.

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no se descarta el uso del fracking en México, pero condicionó cualquier decisión a la existencia de tecnologías que eviten daños en agua, suelo y ecosistemas.

La mandataria explicó que existen diversas alternativas tecnológicas, por lo que se impulsará un análisis especializado para determinar su viabilidad en el contexto nacional.

El proceso será encabezado por un grupo de científicos expertos en agua y geología, quienes evaluarán el impacto ambiental de estas técnicas antes de definir su posible implementación.

La fractura hidráulica fue cuestionada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador por sus efectos negativos, entre ellos contaminación de acuíferos y alto consumo de agua, lo que generó rechazo social y político en distintas regiones.

El nuevo enfoque busca incorporar avances tecnológicos que permitan mitigar esos riesgos, en un contexto donde el acceso a gas natural se vuelve estratégico para la industria y el desarrollo económico.

La decisión final dependerá de los resultados del análisis científico, lo que coloca a la evidencia técnica como base para definir la política energética en este rubro.