Gobierno federal adopta modelo de Tlaxcala para impulsar inversión industrial

El gobierno federal adoptará el modelo desarrollado en Tlaxcala para polos de desarrollo industrial, basado en infraestructura previa, servicios integrados y administración estatal.

El modelo de desarrollo industrial aplicado en Tlaxcala se replicará a nivel nacional como parte del Plan México, tras la inauguración de un polo de bienestar en Huamantla, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que la estrategia prioriza la creación de infraestructura antes de la llegada de empresas para facilitar la inversión en regiones con baja presencia industrial.

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La mandataria explicó que los polos de desarrollo se instalan en predios públicos donde primero se construyen calles, redes eléctricas, agua potable, drenaje y plantas de tratamiento. Indicó que el modelo incluye servicios para trabajadores, como comedores, espacios de descanso, gimnasios y estancias infantiles, además de centros de salud y escuelas cercanas.

“Tlaxcala desarrolló un modelo muy interesante. Primero hacen el desarrollo urbano, ponen electricidad, agua, drenaje, planta de tratamiento, y después venden los predios”, señaló. Añadió que “al vender los terrenos se recupera la inversión y el estado se queda administrando el polo para asegurar que siga siendo industrial”.

Sheinbaum destacó que la alta demanda en Huamantla llevó al gobierno estatal a adquirir nuevos terrenos para ampliar el proyecto. Señaló que empresas locales y transnacionales han mostrado interés en instalarse en la región, que históricamente registraba baja inversión industrial.

La presidenta también informó que el modelo se sustenta en la disciplina fiscal de Tlaxcala, donde la Constitución prohíbe el endeudamiento. Atribuyó el crecimiento de ingresos al combate a la corrupción y destacó que la administración estatal ha impulsado miles de obras públicas en los municipios.

La estrategia de polos de desarrollo se articula con incentivos fiscales y facilidades administrativas para las empresas que se instalen en estas zonas. El gobierno federal contempla reducciones en impuestos, acceso preferencial a servicios logísticos y simplificación de trámites, con el objetivo de reducir costos de entrada y atraer capital nacional y extranjero hacia regiones fuera de los corredores industriales tradicionales.

El esquema también se vincula con proyectos de infraestructura nacional como carreteras, vías ferroviarias y conexiones portuarias, para integrar los polos a cadenas de suministro más amplias. Las autoridades prevén que estos desarrollos impulsen empleo formal y economías locales, conectando la producción con mercados internos y de exportación bajo la estrategia del Plan México.