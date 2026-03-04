Gobierno federal impulsa red carretera con inversión histórica

La SICT presentó los avances del programa nacional de carreteras, que incluye ejes prioritarios, autopistas y puentes con una inversión de casi 397 mil millones de pesos y cerca de cinco mil kilómetros de nuevas obras o modernización.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el programa federal de carreteras avanza con obras concluidas, proyectos en proceso y nuevas licitaciones que buscan mejorar la conectividad del país mediante ejes estratégicos, autopistas, puentes y distribuidores viales.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la dependencia, explicó que el plan contempla una inversión global cercana a 397 mil millones de pesos, suma que integra recursos de la SICT y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con casi cinco mil kilómetros de carreteras nuevas o modernizadas y la intervención en 21 puentes.

Dentro de los proyectos concluidos se encuentran los tramos San Ignacio Tayoltita (Sinaloa-Durango); Bavispe–Nuevo Casas Grandes (Sonora-Chihuahua); así como el Circuito Tierra y Libertad en el estado de Morelos, obras que forman parte del esquema de conectividad regional impulsado por el gobierno federal.

El secretario detalló que los ejes prioritarios representan una inversión de 113 mil millones de pesos durante toda la administración y abarcan casi dos mil 500 kilómetros de carreteras.

En materia de puentes, la dependencia informó que ya concluyeron obras como el Puente de los Muros en Morelos y el puente Pérez Escobosa en Mazatlán, mientras que continúan trabajos en infraestructura estratégica como el puente Nichupté, el Rizo de Oro y el paso a desnivel de Los Cabos.

Durante 2026 también comenzará la construcción de nuevos puentes en distintos estados del país, entre ellos Las Tunas, Barrio Quinto, Manzanillo y La Flechita en Colima; el puente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el puente Avenida Colosio en Nayarit; Coatzacoalcos 3 en Veracruz y Corregidora en Querétaro.

En cuanto a autopistas, el programa federal contempla una inversión aproximada de 120 mil millones de pesos para casi 980 kilómetros de nuevas vías de cuota o ampliaciones.

La dependencia también informó que continúa el programa de conservación de carreteras federales mediante el plan de repavimentación y bacheo “Bachetón”, que contempla intervenir cerca de 18 mil kilómetros de vías en todo el país.