Gobierno federal impulsa red de mil 200 canchas rumbo al Mundial 2026

El programa forma parte de una estrategia vinculada al Mundial 2026 y se complementa con proyectos estatales y municipales para alcanzar más de cuatro mil espacios deportivos en México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó el programa federal para la construcción y rehabilitación de mil 200 canchas deportivas en 29 entidades del país, una estrategia que busca ampliar los espacios comunitarios para la práctica del futbol y fortalecer la infraestructura deportiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LEE ADEMÁS: Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Consulta tu estatus y folio paso a paso

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, explicó que el plan federal contempla 800 canchas completamente nuevas y 400 proyectos de rehabilitación en espacios ya existentes que presentan deterioro o requieren mejoras como luminarias, cercado y adecuaciones en la superficie de juego.

La funcionaria detalló que el diagnóstico técnico de los predios se completó casi en su totalidad, después de un proceso de evaluación que incluyó visitas a los terrenos propuestos para verificar que las áreas no fueran inundables, contaran con propiedad regularizada y reunieran condiciones adecuadas para su construcción.

Sedatu trabajó en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), responsable de los aspectos técnicos de las instalaciones, como dimensiones, materiales y diseño de las canchas, así como con institutos estatales del deporte que enviaron propuestas de predios en 29 estados.

De acuerdo con la funcionaria, la distribución de los proyectos contempla 689 canchas de futbol cinco, 82 de futbol siete y 29 de futbol once, estas últimas con dimensiones mayores y con una por cada entidad participante en el programa federal.

Informó que los trabajos ya comenzaron en diversas regiones del país. Hasta la primera semana de marzo se iniciaron obras en 265 canchas distribuidas en 23 entidades y 114 municipios, mientras que el resto de los proyectos se activará en las semanas siguientes para completar el total de instalaciones nuevas y los trabajos de rehabilitación.

Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, señaló que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de infraestructura deportiva que busca aprovechar el torneo internacional para ampliar los espacios públicos destinados al deporte.

Cuevas explicó que el número total de canchas vinculadas a este esfuerzo nacional supera las cuatro mil instalaciones, ya que incluye proyectos impulsados por gobiernos estatales, municipales y alcaldías.

Entre los compromisos anunciados por autoridades locales se encuentran 500 canchas proyectadas en Nuevo León, 270 en Jalisco y diversas obras en la Ciudad de México, además de proyectos en otras entidades que se incorporarán progresivamente.

A estas acciones se suman cerca de 50 canchas que construye o rehabilita el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la meta de la Secretaría de Turismo de impulsar al menos una instalación deportiva por cada entidad federativa.