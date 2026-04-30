Gobierno federal mantiene estrategia de seguridad en Sinaloa

a presidenta Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantendrá fuerzas federales y coordinación institucional en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya

El gobierno federal mantendrá la estrategia de seguridad en Sinaloa con presencia de fuerzas federales y coordinación institucional para proteger a la población, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Vamos a seguir protegiendo a Sinaloa y al pueblo de Sinaloa con la presencia de fuerzas federales”, declaró la mandataria al responder sobre la situación en la entidad.

El despliegue incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, con acciones coordinadas con autoridades locales para atender los niveles de violencia.

La presidenta señaló que la estrategia federal responde al contexto de seguridad en la entidad, donde se han registrado incrementos en la violencia, según documentos referidos durante la conferencia.

Sheinbaum indicó que el gobierno mantendrá su presencia institucional para garantizar la protección de la población y asegurar la continuidad de las acciones de seguridad.

“Los ciudadanos requieren protección en este momento”, sostuvo al referirse a la situación en el estado.

La mandataria también rechazó la estigmatización de Sinaloa y afirmó que se trata de una entidad con relevancia productiva para el país, en particular en el ámbito agrícola.

El gobierno federal planteó que la estrategia de seguridad se mantendrá sin cambios y con presencia sostenida de fuerzas federales en la región.