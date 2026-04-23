Gobierno federal paga 6 mil millones por Tren Suburbano

El Estado asume al 100% el control operativo y financiero del sistema que conecta Ciudad de México con el Estado de México y lo integra a la red ferroviaria hacia el AIFA y el norte

El gobierno de México acordó la adquisición del 100 por ciento de las acciones del Tren Suburbano que conecta Buenavista con Cuautitlán, con lo que el sistema pasa a control estatal y se integra a la red ferroviaria en expansión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y rutas al norte del país.

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La operación se pactó por 5 mil 999 millones de pesos para comprar la participación de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (43.4%) y de Omnitren (7.6%), lo que completa el control estatal total, que ya tenía 49% a través del Fondo Nacional de Infraestructura.

“Con esto, el Estado Mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren. Es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, afirmó Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, durante la presentación del acuerdo.

El Tren Suburbano inició operaciones en 2008 con una extensión de 27 kilómetros y siete estaciones entre Ciudad de México y el Estado de México, con tiempos de recorrido de 25 minutos y frecuencias de cinco minutos en hora pico, y registró 45.1 millones de usuarios en 2025.

La adquisición se basó en condiciones de la concesión original y en una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mientras que la deuda del sistema será asumida por el Fondo Nacional de Infraestructura, administrado por Banobras.

“Vamos a asegurar que este tren se maneje de la manera más eficiente posible, privilegiando siempre la seguridad y el servicio de calidad para todas las personas usuarias”, indicó Mendoza Sánchez sobre la operación futura del sistema.

El control total del Suburbano forma parte de un plan ferroviario que incluye la conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya inauguración del ramal desde Lechería está prevista para el domingo, así como la construcción de la ruta hacia Pachuca y su integración con proyectos hacia Querétaro.

El sistema se convertirá en nodo central de la red de trenes de pasajeros, mientras el gobierno federal define la creación de una empresa estatal para su operación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina dentro del esquema de movilidad ferroviaria.