Gobierno firma acuerdo para usar acero nacional en obras públicas

Sheinbaum firmó con 19 instituciones y tres cámaras un acuerdo para priorizar acero nacional en compras públicas, con incentivos, financiamiento y coordinación para fortalecer empleo, sustituir importaciones y vincular industria con infraestructura

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, que orienta las obras públicas al uso de acero producido en el país y vincula la demanda del Estado con la oferta industrial.

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Gobierno México firma acuerdo para impulsar acero nacional

Señaló que el acuerdo busca que el gobierno compre acero producido en el país y alinee con el gasto público con la industria nacional. Indicó que el objetivo es fortalecer el mercado interno, sostener el empleo y reducir la dependencia de importaciones en insumos estratégicos.

“Que lo que compre el gobierno con relación al acero sea producido en México”, afirmó la mandataria al resumir el alcance del acuerdo. Agregó que las dependencias deberán priorizar contenido nacional en sus adquisiciones para vincular la obra pública con la producción local.

La presidenta indicó que el acuerdo es voluntario y forma parte del Plan México, que busca impulsar la producción nacional mediante la demanda pública. Señaló que la estrategia integra a gobierno e industria para responder a un entorno internacional complejo y mantener el crecimiento económico.

Estrategia integral para fortalecer la industria siderúrgica

La secretaria Raquel Buenrostro explicó que el acuerdo se estructura en tres ejes: contrataciones públicas, financiamiento a infraestructura y compromisos con alto impacto en construcción, con mecanismos de coordinación entre instituciones y con empresas.

El gobierno incorporará mesas de trabajo entre dependencias, encuentros de negocio entre compradores públicos y empresas siderúrgicas, así como incentivos en puntos y porcentajes para elevar el contenido nacional en adquisiciones.

El acuerdo incluye financiamiento a proyectos de infraestructura mediante banca de desarrollo para inversiones públicas, privadas y mixtas, con el objetivo de integrar acero mexicano en obras estratégicas.

Participan 19 instituciones federales y tres cámaras empresariales, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que formalizan la coordinación entre gobierno e industria.

El sector privado asumió compromisos de garantizar calidad, abasto oportuno y precios competitivos, así como incorporar mayor contenido nacional en proyectos de infraestructura, vivienda, energía, agua y transporte.

La estrategia responde a un entorno global adverso para el acero, con reducción de producción interna frente a importaciones, lo que abre espacio para sustituir compras externas con producción nacional.

El gobierno incorporó acciones de política industrial como defensa frente a prácticas desleales de comercio, promoción de proveedores nacionales y sustitución de importaciones en cadenas productivas.

El acuerdo establece verificación permanente de importaciones para evitar simulación de origen y asegurar que el acero declarado como nacional cumpla con los requisitos de producción en México.

La política busca sostener empleo directo en la industria siderúrgica y ampliar su participación en cadenas productivas, con impacto en construcción, manufactura y desarrollo regional.

Actualmente, la industria del acero en México genera alrededor de 90 mil empleos directos y mantiene inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares.

En 2025, la producción nacional fue de aproximadamente 14 millones de toneladas, frente a un consumo de 28 millones, lo que refleja un amplio margen para sustituir importaciones.

Dependencias federales concentrarán demanda de acero en obras de infraestructura, vivienda, energía, agua y transporte, lo que permitirá alinear inversión pública con producción nacional y reducir dependencia externa en insumos estratégicos.