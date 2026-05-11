Gobierno interviene mercado del jitomate ante alza de precio

El gobierno federal activó una coordinación entre dependencias, Profeco y centrales de abasto para contener el precio del jitomate. La estrategia incluye monitoreo diario, publicación de comparativos y orientación al consumidor ante incrementos en el producto

El gobierno federal anunció una estrategia específica para contener el aumento del jitomate, uno de los productos con mayor impacto en el gasto alimentario. El plan articula a Hacienda, la Secretaría de Agricultura, la Procuraduría Federal del Consumidor y centrales de abasto para estabilizar precios y ampliar referencias públicas de compra.

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Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ya operan cinco mesas de trabajo con participación de 60 centrales de abasto para estabilizar el precio del jitomate. El esquema incluye publicación diaria de precios y seguimiento institucional para reducir variaciones entre puntos de venta y ampliar referencias para consumidores.

El comparativo oficial ubicó el precio promedio del jitomate saladette en 40 pesos con 76 centavos en centrales de abasto. En cadenas comerciales, Bodega Aurrera lo reportó en 50 pesos con 19 centavos, Chedraui en 50 pesos con 76 centavos y La Comer en 58 pesos con 90 centavos, según los datos presentados en conferencia.

Profeco integró el jitomate al monitoreo ampliado de canasta básica, junto con comparativos por cadena comercial y mercado público. El organismo sostuvo que la difusión de precios busca modificar decisiones de compra con información pública sobre productos más baratos y más caros según región y establecimiento.

Como parte de la estrategia, el gobierno promovió sustitutos de consumo. Profeco propuso el uso de tomate verde como alternativa para algunos platillos y difundió recetas desde la Revista del Consumidor para reducir presión de compra sobre el jitomate mientras se estabiliza el mercado.

Escalante Ruiz informó que el precio promedio nacional de la canasta básica se ubicó en 897 pesos, por debajo de la meta de 910 pesos pactada con cadenas comerciales dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

El organismo desglosó precios por producto para orientar decisiones de compra. En algunos casos, las diferencias fueron marcadas entre cadenas comerciales. El chile fresco apareció en 6 pesos con 59 centavos por kilo en La Comer y en 60 pesos con 13 centavos en Walmart, según el monitoreo oficial. Profeco sostuvo que la información busca fortalecer compras comparadas e informadas.