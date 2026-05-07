Gobierno invertirá 140 mil millones de pesos en gas natural

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el gobierno federal invertirá recursos para ampliar, rehabilitar y modernizar la red nacional de gasoductos entre 2026 y 2030

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el paquete de inversiones del Plan Nacional de Gasoductos 2026-2030, que contempla una inversión de 140 mil millones de pesos para ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura nacional de transporte de gas natural para garantizar el abasto eléctrico y energético del país.

LEE ADEMÁS: Álbum del Mundial 2026: así puedes crear tu sticker personalizado con IA paso a paso

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, González explicó que la inversión contempla más de 53 mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y otros 87 mil millones de pesos a cargo de CENAGAS. La secretaria señaló que los recursos financiarán nuevos ductos, rehabilitación de líneas existentes, modernización de estaciones de compresión y programas de mantenimiento en distintas regiones del país.

Afirmó que el objetivo consiste en garantizar un suministro seguro y suficiente de gas natural para las nuevas centrales eléctricas de la CFE y para sectores industriales vinculados al Plan México y a los polos de desarrollo económico. La funcionaria sostuvo que la infraestructura actual enfrenta rezagos derivados de ductos transferidos de PEMEX hacia CENAGAS.

La funcionaria informó que México cuenta con una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos, de los cuales 48 por ciento corresponde a CENAGAS, 36 por ciento pertenece a la Comisión Federal de Electricidad y 16 por ciento restante está en manos de PEMEX y empresas privadas. González señaló que la red se conecta con 24 puntos de internación de gas natural ubicados en la frontera norte.

La funcionaria explicó que seis puntos de internación concentran el 69 por ciento del ingreso de gas natural hacia el país. Los principales accesos se localizan en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua. González indicó que el combustible proviene principalmente de Texas y California y abastece centrales eléctricas, industrias y actividades productivas.

La secretaria sostuvo que parte de la infraestructura actual proviene de ductos transferidos de PEMEX a CENAGAS. González afirmó que el gobierno federal incrementará la inversión en mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación para fortalecer la capacidad de transporte y garantizar operaciones seguras dentro del sistema nacional de gasoductos.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, informó que la empresa desarrolla nuevas centrales de ciclo combinado y nueve nuevos gasoductos. La funcionaria explicó que siete centrales ya están en construcción y aportarán 4 mil 500 megawatts adicionales a la red eléctrica nacional.

Calleja detalló que la CFE construye proyectos como Guaymas-El Oro, Centauro del Norte y Coxtal II para fortalecer el suministro energético en el norte y sureste del país. El director de CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, informó que el organismo invertirá 87 mil millones de pesos en tres nuevos gasoductos, modernización de instalaciones y programas de mantenimiento. El funcionario señaló que el 60 por ciento de la electricidad consumida en México proviene actualmente del gas natural.