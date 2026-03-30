Gobierno invierte 1,500 mdp en escuelas artísticas y abre al público la colección Gelman

La Secretaría de Cultura informó una inversión de mil 500 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas artísticas tras cuatro décadas sin intervención integral

El gobierno federal expuso avances en la renovación de escuelas de educación artística, como parte de los compromisos culturales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una intervención que alcanzó más de 14 mil espacios en todo el país.

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la inversión ascendió a 1,500 millones de pesos, destinados a infraestructura, equipamiento y actualización académica en instituciones que no habían recibido mantenimiento en décadas.

El programa incluyó la rehabilitación de 118 salones de danza, 265 de música y 384 espacios académicos, además de impermeabilización de 102 escuelas y seis galerías, así como la adquisición de 23 mil bienes, entre instrumentos musicales y equipo especializado.

En paralelo, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se atendieron 220 espacios, incluidos 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada, con mejoras para elevar la calidad académica y técnica.

Curiel de Icaza explicó la exhibición de la colección Gelman en el Museo de Arte Moderno, destacando que se trata de un acervo privado con más de 30 obras declaradas monumento artístico.

La colección incluye piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros, además de cerca de 200 obras del arte mexicano.

Se detalló que la declaratoria de monumento artístico protege las obras, regula su conservación y prohíbe su exportación definitiva, permitiendo solo salidas temporales autorizadas.

El acervo ha salido del país en más de 30 ocasiones desde 2010, aunque no se exhibía en México desde hace casi 20 años, hasta su reactivación en 2023.

El gobierno indicó que la colección sigue en manos de coleccionistas mexicanos, y que su gestión con una entidad bancaria se limita a conservación y circulación internacional, sin cambio de propiedad.

La exposición permanecerá en México hasta julio y formará parte de la oferta cultural rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de impulsar el patrimonio artístico ante visitantes nacionales y extranjeros.