Gobierno lanza plan para renovar transporte pesado en México

El paquete contempla incentivos fiscales, financiamiento y nuevas normas de seguridad; la estrategia busca renovar la flota, reducir accidentes y proteger el empleo en el sector.

El gobierno federal anunció un paquete de medidas para impulsar la renovación del parque vehicular de transporte pesado en México, con un enfoque que combina incentivos fiscales, financiamiento, regulación de seguridad y ordenamiento del mercado de unidades usadas, como parte del Plan México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los vehículos pesados incluyen autobuses de pasajeros, camiones de carga y tractocamiones, considerados la columna vertebral de la economía nacional, ya que movilizan más del 80% de las mercancías en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que el eje central del programa consiste en un esquema de deducción fiscal inmediata, que permite a transportistas descontar el costo total de la unidad en el primer año, con el propósito de facilitar la adquisición de vehículos nuevos.

Indicó que el paquete contempla una bolsa inicial de 2 mil millones de pesos en incentivos fiscales y 250 millones de pesos en garantías a través de Nacional Financiera, monto que podría multiplicarse hasta alcanzar aproximadamente 6 mil millones de pesos en financiamiento.

Ebrard señaló que el programa está dirigido principalmente a pequeños transportistas (“hombre camión” o “mujer camión”), quienes operan una o dos unidades y enfrentan dificultades para acceder a crédito, lo que ha derivado en una antigüedad promedio de 19 años en la flota nacional.

En materia de seguridad, el secretario explicó que se elaborará una nueva norma oficial mexicana, que incorporará sistemas de visión directa, controles de velocidad y mejoras en cabinas, con el objetivo de reducir riesgos en carretera.

Agregó que en México se registran alrededor de 30 mil accidentes anuales en los que participan vehículos pesados, así como emisiones estimadas entre 6 y 8 millones de toneladas de CO₂ al año, por lo que la modernización también tendrá impacto ambiental.

Sheinbaum subrayó que el programa no será obligatorio, sino que busca facilitar la renovación mediante mejores condiciones fiscales y financieras, al tiempo que permitirá aumentar hasta seis veces la velocidad de sustitución de unidades.

La presidenta indicó que la estrategia también contribuirá a fortalecer la industria nacional y proteger alrededor de 200 mil empleos, además de impulsar la producción de vehículos en México.

El presidente ejecutivo de la ANPACT, Miguel Elizalde, afirmó que el programa “impulsa la renovación de flota, mejora la seguridad vial y fortalece la industria nacional”, al tiempo que destacó que el autotransporte “es la columna vertebral de la economía y requiere condiciones para modernizarse”.