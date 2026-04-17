Gobierno mantiene acuerdos del PACIC para contener precios

Rosa Icela Rodríguez, indicó que la política económica mantiene coordinación con el sector empresarial para atender la demanda de estabilidad en alimentos

El gobierno federal confirmó la continuidad de los acuerdos del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) como parte de la estrategia para contener el alza en los precios de productos básicos.

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La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que la política económica mantiene coordinación con el sector empresarial para atender la demanda de estabilidad en alimentos.

La noche del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó con productores agrícolas, comercializadores y cadenas de autoservicio la continuidad del PACIC para mantener en 910 pesos la canasta básica de 24 productos durante otros seis meses, en medio de presiones por el alza en alimentos como jitomate y tortilla.

El acuerdo busca mantener en 910 pesos el precio máximo de la canasta básica integrada por 24 productos, con una ruta de coordinación entre productores, distribuidores y cadenas de autoservicio para contener nuevas presiones sobre el consumo familiar.

El encuentro se llevó a cabo por la noche en Palacio Nacional con decenas de representantes empresariales del ramo alimentario. La estrategia, vigente desde 2022 y renovada en distintos momentos, descansa en acuerdos voluntarios y no en controles directos de precios.

Rosa Icela Rodríguez explicó que la presidenta mantiene reuniones periódicas con empresarios para dar seguimiento al comportamiento de los precios. Señaló que estas mesas buscan evitar incrementos que impacten el consumo de las familias, en un contexto de presiones en algunos productos.

Indicó que el PACIC opera con acuerdos entre productores, distribuidores y cadenas comerciales, lo que permite mantener control sobre el costo de la canasta básica. Añadió que existe disposición del sector privado para continuar con esta estrategia de contención.

La titular de Gobernación señaló que, aunque no participó directamente en la reunión más reciente, la línea general se mantiene sin cambios. Explicó que la prioridad es sostener el equilibrio en los precios de alimentos esenciales mediante coordinación permanente.

El gobierno federal ha reiterado que el PACIC no establece controles directos de precios, sino mecanismos de colaboración con el sector productivo. Este esquema permite ajustar costos entre distintos productos para evitar aumentos generalizados.

La funcionaria subrayó que la estrategia continuará como parte de la política económica del gobierno, con seguimiento directo de la presidenta y participación del sector privado para mantener estabilidad en el mercado de consumo básico.