La presidenta Sheinbaum informó que se mantiene presencia institucional en Chilapa, Guerrero, tras la liberación de tres bloqueos y la atención a personas desplazadas

Autoridades federales mantienen un despliegue en Chilapa, Guerrero, tras episodios de violencia y desplazamiento de población, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal permanecen en la zona para atender a comunidades afectadas y sostener una ruta de pacificación.

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“El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum dijo que la secretaria de Gobernación se trasladó a Guerrero para coordinar atención territorial junto con la gobernadora estatal. Indicó que ambas sostuvieron comunicación con el gabinete federal y prevén visitas directas a comunidades afectadas para revisar condiciones de seguridad y atención social.

El gobierno reportó la liberación de tres bloqueos mediante diálogo. La presidenta explicó que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron con acompañamiento institucional, junto con personal de atención a víctimas. Autoridades también trasladaron a personas heridas a hospitales y distribuyeron alimentos e insumos.

La mandataria señaló que la estrategia busca evitar una intervención temporal sin seguimiento. Dijo que el objetivo es mantener presencia del gobierno federal y estatal en la zona para atender a la población afectada y construir condiciones de estabilidad mediante interlocución con actores locales.

Sheinbaum reconoció que en la región operan grupos delictivos, además de organizaciones sociales y guardias comunitarias. Indicó que cualquier investigación penal seguirá su curso por la vía correspondiente, mientras la prioridad inmediata del gobierno se concentra en protección civil, atención comunitaria y reducción de tensiones.

El gobierno ubicó el conflicto como una problemática focalizada en el municipio de Chilapa. La presidenta sostuvo que la estrategia central consiste en pacificación mediante diálogo y presencia institucional sostenida, con atención directa a personas desplazadas y seguimiento operativo en territorio.