Gobierno mantiene subsidio a gasolina pese presión fiscal

La estrategia incluye recortes al gasto público y revisión constante de finanzas para 2026, lo que supone mayor austeridad para el gobierno federal, advirtió.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el subsidio a las gasolinas y al diésel se mantiene en alrededor de 5 mil millones de pesos semanales, con un costo neto de 2 mil 500 millones tras compensar ingresos adicionales por exportación petrolera.

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Indicó que esta decisión implica ajustes en el gasto público. “Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad”, dijo. Precisó que los programas sociales, salud, educación y vivienda no tendrán recortes.

La mandataria explicó que el aumento en los precios del petróleo eleva los ingresos de Petróleos Mexicanos, que aporta al erario un 30 por ciento de derechos. Señaló que este mecanismo permite reducir el impacto fiscal del subsidio, mediante el llamado derecho para el bienestar que se incrementa con el valor del crudo.

“Son de alrededor de 5 mil millones de pesos. Se compensan con lo que todavía exporta Pemex. Si uno compensa todo, son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos semanales”. Indicó que el gobierno revisa cada semana ingresos y egresos para sostener la estrategia durante 2026.

El gobierno federal aplicará medidas para reducir el gasto administrativo. Sheinbaum señaló que se revisan todas las partidas presupuestales para optimizar recursos. Indicó que el crecimiento económico es clave para sostener el equilibrio fiscal, por lo que destacó la importancia de atraer inversión mediante polos de desarrollo.

En materia educativa, la presidenta confirmó que la inversión en becas alcanzará un billón 136 mil millones de pesos entre octubre de 2024 y octubre de 2030. Señaló que el monto incluye a estudiantes actuales y futuros beneficiarios. La administración federal mantendrá el esquema de apoyos mientras ajusta el gasto operativo.