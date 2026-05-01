El programa busca reducir la exposición de los productores a la volatilidad internacional y sostener la producción interna en cultivos estratégicos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno presentará un programa agrícola nacional centrado en maíz, frijol y arroz, con el objetivo de estabilizar la producción ante distorsiones del mercado internacional.

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“Necesitamos generar condiciones de largo plazo que no dependan del precio internacional“, afirmó al referirse a los productores de trigo que enfrentan costos superiores a los precios globales.

El planteamiento surge en un contexto donde productores reportan pérdidas que han impulsado la reconversión hacia cultivos orientados a exportación, bajo esquemas que aseguran comercialización, pero modifican la estructura productiva.

El gobierno mantiene apoyos directos a productores de trigo, en particular en Sonora, mientras diseña un esquema estructural para garantizar la producción nacional de alimentos básicos.

La estrategia incluye la vinculación con programas de bienestar y el fortalecimiento del autoconsumo en regiones del sur-sureste, donde persiste la producción tradicional.

“El salario mínimo y los programas de bienestar son los elementos sustantivos para la disminución de la pobreza“, sostuvo la presidenta al vincular la política agrícola con la redistribución del ingreso.

El programa busca reducir la exposición de los productores a la volatilidad internacional y sostener la producción interna en cultivos estratégicos.