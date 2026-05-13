Gobierno presenta primer adelanto del auto eléctrico mexicano Olinia

El prototipo completo del vehículo eléctrico desarrollado con instituciones públicas mexicanas será mostrado el 7 de junio y la producción a escala está prevista para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer adelanto visual de Olinia, proyecto de vehículo eléctrico impulsado por el gobierno federal como parte de su estrategia de desarrollo tecnológico e industrial. El prototipo completo será presentado el 7 de junio, mientras el inicio de producción a escala está previsto para 2027.

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La secretaria Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, informó que el proyecto integra trabajo de instituciones públicas de educación superior e investigación, entre ellas el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos coordinados por su dependencia. Señaló que más de 80 académicos, técnicos e investigadores participan en el desarrollo del vehículo.

Roberto Capuano, coordinador del proyecto, sostuvo que Olinia busca colocar a México en el desarrollo de una marca automotriz nacional. Explicó que el país figura entre los principales fabricantes mundiales de vehículos, pero carece de una marca propia. Dijo que el proyecto pretende mover al país del ensamblaje hacia el diseño y producción tecnológica nacional.

Olinia fue presentado como un vehículo urbano de bajo costo, cien por ciento eléctrico, diseñado para trayectos cotidianos, podrá cargarse en un enchufe convencional doméstico, tendrá velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y costos de operación menores a los de una motocicleta. En julio será presentada una versión de carga para transporte ligero.

Capuano afirmó que el desarrollo arrancó en enero de 2025 y opera mediante equipos especializados en ingeniería, diseño industrial, seguridad, manufactura y cadena de suministro. Indicó que la sede del proyecto se encuentra en Puebla con respaldo del Tecnológico Nacional de México y apoyo del gobierno estatal.

Capuano explicó que el desarrollo comenzó con trabajo de campo para observar patrones de movilidad en ciudades y pueblos. El diagnóstico incluyó trayectos entre estaciones de transporte público y viviendas, además del uso extendido de taxis locales y mototaxis en distintas regiones.

El gobierno trabaja con la Secretaría de Economía en una norma oficial para vehículos urbanos de baja y media velocidad, debido a que Olinia no encaja en la regulación vigente para automóviles o motocicletas y hoy no podría emplacarse bajo las reglas actuales.

La fase industrial comenzará con la construcción de herramentales y líneas de producción. El gobierno prevé iniciar manufactura en 2027 con capacidad inicial de 20 mil unidades y escalar a 50 mil en cuatro años. Capuano dijo que existen conversaciones con empresas del sector automotriz para definir el esquema de fabricación y ensamblaje.

La planta de baterías estará en Puebla, mientras que la ubicación de producción integral del vehículo aún no fue anunciada. El gobierno reconoció que parte de los componentes serán importados en la etapa inicial, con sustitución gradual por producción nacional conforme se consolide la cadena de suministro en México.

Sheinbaum vinculó Olinia con una estrategia industrial de largo plazo. Señaló que México figura entre los principales productores de vehículos del mundo, pero sin una marca propia consolidada. El gobierno plantea mantener el equipo de investigación para desarrollar nuevos modelos y vincular el proyecto con universidades públicas que forman especialistas en electromovilidad.