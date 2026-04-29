Gobierno prioriza pago a trabajadores en caso AHMSA

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el proceso de Altos Hornos de México sigue en concurso mercantil y pidió que cualquier resolución priorice el pago a trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso de Altos Hornos de México continúa en proceso judicial bajo la figura de concurso mercantil, tras una trayectoria marcada por actos de corrupción que derivaron en el cierre de operaciones.

LEE ADEMÁS: Gobierno firma acuerdo para usar acero nacional en obras públicas

“Que primero van los trabajadores, que en cualquier decisión que se tome deben ser liquidados conforme a la ley“, afirmó la mandataria al referirse a la postura del gobierno frente a la resolución pendiente.

El gobierno mantiene comunicación con autoridades judiciales y laborales para dar seguimiento al proceso, mientras la empresa permanece en suspensión de actividades y con trabajadores en espera de pagos.

El caso se vincula con investigaciones previas por corrupción que afectaron la operación de la empresa y derivaron en su deterioro financiero, lo que llevó al concurso mercantil como vía legal.

La presidenta indicó que el gobierno también busca que la actividad industrial en Monclova se conserve, dada la relevancia de la planta en la producción de acero y en el empleo regional.

“Nos interesa mucho que la empresa se conserve“, señaló al plantear que la continuidad de la operación es un objetivo paralelo a la resolución judicial.

El proceso se encuentra a la espera de una resolución judicial que ha sido pospuesta, mientras autoridades federales mantienen contacto con trabajadores a través de la Secretaría del Trabajo.

El caso AHMSA se mantiene como un antecedente dentro de la política industrial del gobierno, en contraste con el nuevo acuerdo para fomentar la industria siderúrgica mediante compras públicas y coordinación con el sector privado.