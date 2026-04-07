Gobierno recupera 80 hospitales inconclusos y los integra al IMSS-Bienestar en todo el país

El gobierno federal reportó la recuperación de 80 hospitales abandonados, en su mayoría financiados con recursos públicos y dejados inconclusos durante años

Con el objetivo de ampliar la cobertura de salud y corregir fallas heredadas, el gobierno federal rescató 80 hospitales inconclusos, ahora bajo control del IMSS y el IMSS-Bienestar.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se detectaron cerca de 90 hospitales en obra gris o inutilizables, muchos con recursos federales mal ejecutados por gobiernos estatales, lo que dejó instalaciones abandonadas por años.

El rescate implicó evaluar daños estructurales y definir si los inmuebles serían rehabilitados o reconstruidos desde cero, ya que algunos llevaban más de una década en abandono sin servicios básicos.

Entre los casos destacan hospitales en Chihuahua, Campeche, Jalisco y Aguascalientes, donde la federación tuvo que absorber costos de terminación, equipamiento y operación para integrarlos a la red nacional.

El esquema incluyó la transferencia de hospitales estatales al IMSS-Bienestar, lo que permitió centralizar la administración y garantizar atención gratuita.

La mandataria reconoció que aún faltan alrededor de 10 hospitales por concluir, aunque todos ya están intervenidos en su fase final.

Esta reconstrucción forma parte de una estrategia para consolidar un sistema nacional de salud, integrando infraestructura, personal y equipamiento en una sola red.

El nuevo modelo permitirá el acceso universal a servicios médicos, sin importar afiliación, optimizando recursos y reduciendo traslados por fragmentación del sistema.