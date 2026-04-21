Gobierno refuerza seguridad para el Mundial 2026 y zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

El gobierno federal informó que la seguridad del Mundial está garantizada con protocolos activos desde hace más de un año

Al afirmar que el incidente en Teotihuacán no modifica el esquema de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los operativos del Mundial de futbol operan bajo planificación previa y cuentan con vigilancia constante.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria precisó que existe coordinación permanente entre fuerzas federales y policías estatales en sedes como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, con revisiones diarias en puntos estratégicos.

Sheinbaum reiteró que el incidente en Teotihuacán no altera el plan de seguridad, subrayando que el dispositivo del Mundial cuenta con seguimiento continuo desde su implementación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el refuerzo de vigilancia en zonas arqueológicas y turísticas, con mayor presencia de la Guardia Nacional, controles en accesos y medidas para impedir el ingreso de armas de fuego.

Precisó que los operativos incluyen anillos de protección en estadios, rutas de traslado y zonas turísticas, además de coordinación con autoridades locales para control de accesos, vigilancia perimetral y respuesta inmediata.

La instalación de equipos de revisión en zonas arqueológicas será gradual, priorizando sitios con mayor afluencia, con evaluaciones técnicas para definir puntos de control permanentes.

Destacó que estos espacios no contaban con arcos de seguridad por la ausencia de antecedentes de violencia, pero tras el incidente se evaluará la instalación de nuevos controles en coordinación con la Secretaría de Cultura.

El funcionario también informó que se fortalecerá la vigilancia preventiva en entornos digitales, incluyendo el monitoreo de redes sociales para identificar riesgos potenciales.

La presidenta anunció un programa de salud mental y fortalecimiento de valores, enfocado en escuelas y familias, para reducir factores de riesgo y prevenir hechos similares.

El gobierno federal precisó que la estrategia integra acciones institucionales y sociales, con un programa de detección de conductas de riesgo y atención oportuna en comunidades.