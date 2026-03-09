Gobierno renovará acuerdo para que la gasolina Magna no supere 24 pesos

El gobierno federal renovará esta semana el acuerdo con empresarios gasolineros para mantener el precio máximo de la gasolina Magna en 24 pesos por litro, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el convenio busca evitar incrementos en el combustible pese a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

La mandataria explicó que el pacto, establecido desde el año pasado, se firmará nuevamente con los distribuidores de combustible para asegurar que el precio de la gasolina regular no rebase ese límite en el mercado nacional, lo que en términos reales implica una reducción al no considerar el efecto de la inflación.

Sheinbaum señaló que el gobierno cuenta con mecanismos fiscales para evitar aumentos en el precio final al consumidor, entre ellos el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual puede disminuirse si el costo internacional del petróleo o de la gasolina importada se eleva.

“Si aumenta el precio de la gasolina hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en el país. Si es necesario vamos a ocupar este mecanismo”, afirmó la presidenta al referirse a la política de contención de precios en el sector energético.

La mandataria recordó que este esquema se instauró durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un aumento global en los precios del petróleo y obligó al gobierno mexicano a aplicar subsidios fiscales temporales para evitar incrementos abruptos en el combustible.

Sheinbaum explicó que la política energética del país debe considerar tanto la producción nacional como la importación de combustibles, debido a que una parte importante de la gasolina que se consume en México aún proviene del exterior, lo que expone al mercado interno a las fluctuaciones de los precios internacionales.

“Todavía hay una parte de la gasolina que se importa y además los precios del petróleo están fijados internacionalmente”, comentó la presidenta al explicar los factores que influyen en el precio final del combustible en el país.

La mandataria también anunció que este lunes sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y definir la estrategia fiscal que permitirá mantener estable el precio de la gasolina en el corto plazo.

El acuerdo con los gasolineros forma parte de la política gubernamental para evitar aumentos abruptos en los energéticos, una estrategia que busca contener presiones inflacionarias en productos básicos y en el transporte de mercancías.