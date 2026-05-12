Gobierno reporta 2 mil 337 narcolaboratorios desmantelados en 22 estados

El gabinete de seguridad informó que entre octubre de 2024 y abril de 2026 fuerzas federales desmantelaron 2 mil 337 laboratorios y áreas de concentración para metanfetamina

El gobierno federal informó que fuerzas del Ejército y la Marina desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados del país entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2026.

LEE ADEMÁS: Concentran ocho estados 53% de los homicidios nacionales en abril

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que la estrategia federal busca afectar la capacidad operativa y logística de estructuras criminales mediante detenciones, aseguramientos y destrucción de infraestructura para producción de drogas sintéticas. El funcionario también reportó el aseguramiento de 28 mil armas de fuego, 391 toneladas de droga y 5.48 millones de pastillas de fentanilo en el mismo periodo.

El reporte del gabinete incluyó operativos en Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo con detenciones de presuntos líderes criminales, operadores financieros y responsables logísticos. Entre los casos expuestos figura una investigación por contrabando de combustible, capturas vinculadas con extorsión y narcotráfico, así como la detención de un prófugo internacional requerido por autoridades europeas.

La presentación federal ubicó el combate a las economías criminales como eje de la estrategia de seguridad, con énfasis en infraestructura de producción, rutas logísticas, operadores financieros y mandos regionales de organizaciones delictivas. El gobierno no desagregó en esta presentación cuántos laboratorios corresponden a cada entidad federativa.

También informó que entre junio de 2025 y abril de 2026 fueron detenidas mil 310 personas vinculadas con extorsión. En la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco reportó capturas de presuntos integrantes de células criminales relacionadas con ese delito, además de homicidio, secuestro y narcomenudeo.

El gabinete de seguridad informó detenciones de presuntos operadores criminales en Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo, además de decomisos de armas, droga y combustible ilícito como parte de la estrategia federal.

El funcionario informó que en Nuevo León autoridades federales ejecutaron cuatro cateos vinculados con una investigación por contrabando de hidrocarburos. En esa acción fue detenido José Antonio N, identificado como presunto jefe de una célula criminal ligada al mercado ilícito de combustibles. El gabinete atribuyó a esa estructura vínculos con el Cártel del Noreste y operaciones con empresas fachada para ocultar recursos.

En Morelos, fuerzas federales detuvieron a Rodolfo N, alias Don Ramón, señalado como líder del grupo Los Linos, junto con otros presuntos integrantes. García Harfuch informó que el grupo operaba en extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de cocaína. El operativo derivó en una agresión armada contra agentes federales. Dos elementos resultaron heridos y uno de los agresores murió.

En Sinaloa, autoridades federales reportaron detenciones tras enfrentamientos en Culiacán y Los Mochis. El gabinete informó la captura de José Porfirio N, alias El Pío, requerido por autoridades de Estados Unidos. También anunció la detención de diez presuntos integrantes de una célula identificada como Gente del Guano. El operativo dejó aseguramientos de armas, explosivos improvisados, drones y equipo táctico.

El gabinete también reportó la captura de Audías N, alias “El Jardinero”, en Nayarit, identificado como presunto operador regional criminal, así como la detención en Jalisco de César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, señalado como operador financiero. En Quintana Roo fue detenido Janos Baila, identificado como uno de los prófugos más buscados por autoridades europeas por delitos de narcotráfico.