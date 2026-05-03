Gobierno restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión

El Gobierno de México entregó 81 parcelas al ejido de Atenco como parte del Plan de Justicia; funcionarias federales informaron avances en programas agrícolas, agua y restitución territorial en la región

El Gobierno de México ejecutó la segunda restitución de tierras al ejido de Atenco, con la entrega de 81 parcelas equivalentes a 54.5 hectáreas, en el contexto de los 20 años de la represión de 2006 contra comunidades que se opusieron al proyecto aeroportuario en Texcoco.

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“La segunda restitución devuelve al ejido 81 parcelas que corresponden a 54.5 hectáreas”, informó María Luisa Albores González, al detallar que la acción forma parte del Plan de Justicia instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El informe oficial indicó que participan 31 dependencias con siete mesas de trabajo en agricultura, agua, medio ambiente, educación, tenencia de la tierra, salud y seguridad. También reportó la actualización de 308 expedientes del programa Sembrando Vida y la evaluación de 14 pozos de agua potable.

El proceso se vincula con la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la declaratoria del lago como Área Natural Protegida en 2022, además de la primera restitución de 430 parcelas en 2023 como parte de la política agraria federal.

“Este acto no es solamente una restitución de tierra, es la confirmación de un derecho y el reconocimiento de una lucha”, señaló Edna Vega durante la entrega de parcelas al ejido.

Las autoridades sostuvieron que las acciones buscan reparar daños históricos y restituir derechos en la región mediante programas productivos, atención médica y medidas ambientales en la cuenca.

La entrega de parcelas formaliza un proceso agrario en curso que, según el gobierno federal, busca consolidar condiciones de desarrollo local en Atenco.