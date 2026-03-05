Gobierno revisa demandas laborales en Cultura tras protestas

El gobierno atenderá de forma gradual las demandas laborales de trabajadores de la Secretaría de Cultura; parte de las solicitudes podría resolverse este año, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

El gobierno federal buscará atender de manera gradual las demandas laborales de trabajadores de la Secretaría de Cultura, quienes en días recientes impulsaron protestas y cierres de oficinas para exigir mejoras salariales, basificación y homologación de prestaciones, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que la titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, mantiene conversaciones con la Secretaría de Hacienda con el objetivo de revisar la viabilidad presupuestal de las solicitudes planteadas por los sindicatos del sector cultural.

La presidenta sostuvo que las demandas tienen distintos niveles de complejidad y que el proceso de atención dependerá de las posibilidades presupuestales del gobierno federal, por lo que algunas solicitudes podrían resolverse en el corto plazo y otras requerirán un proceso gradual.

“Se va a resolver. Hay demandas que ellos tienen de hace tiempo que estamos viendo cómo cumplirlas. Es un tema siempre presupuestal”, expresó la mandataria al referirse a las negociaciones entre autoridades y representantes sindicales.

Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno analiza mecanismos para responder a las necesidades de los trabajadores culturales, particularmente en los centros culturales del país, donde laboran empleados adscritos a museos, zonas patrimoniales y recintos administrados por la Secretaría de Cultura.

La jefa del Ejecutivo federal añadió que una parte importante de las peticiones tiene fundamento, por lo que las autoridades buscan alternativas para atenderlas dentro del marco presupuestal vigente.

“Muchas de ellas tienen justificación de las demandas que están pidiendo”, señaló la presidenta al explicar que la dependencia cultural mantiene comunicación permanente con Hacienda para encontrar soluciones viables.

En ese sentido, reiteró que la titular de Cultura mantiene reuniones con representantes sindicales y que el diálogo continuará en las próximas semanas para avanzar en acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales del personal del sector.

“Ella está trabajando con la Secretaría de Hacienda para ver la manera de responder a las necesidades de las y los trabajadores en los centros culturales de nuestro país”, indicó.

La presidenta adelantó que parte de las solicitudes podría atenderse durante el presente año, mientras que otras requerirán un proceso paulatino debido a las implicaciones presupuestales y administrativas.

“En algunos casos va a ser paulatino, esa es la propuesta que les vamos a hacer, y en otros casos este mismo año podrá atenderse”, puntualizó.

Las movilizaciones recientes de trabajadores de la Secretaría de Cultura fueron impulsadas por sindicatos del sector que demandan aumentos salariales, regularización laboral y apoyos adicionales relacionados con transporte y prestaciones.

Estas acciones derivaron en la instalación de mesas de diálogo con autoridades federales para revisar las condiciones laborales dentro de la dependencia y evaluar posibles soluciones a las demandas planteadas.