Gobierno revisará contratos del Tren Suburbano tras control público

La presidenta Sheinbaum anunció la remodelación de la terminal Buenavista por su papel como nodo ferroviario nacional; el gobierno revisará contratos del Tren Suburbano tras su incorporación al control público.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la terminal ferroviaria de Buenavista será objeto de una remodelación mayor debido a su nueva función como punto de salida de múltiples rutas ferroviarias en operación y en construcción.

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“Buenavista va a tener una remodelación muy importante porque de ahí van a salir los trenes al norte”, señaló al explicar que la estación concentrará las rutas Cuautitlán–Buenavista, AIFA–Buenavista y las nuevas líneas hacia Querétaro y Pachuca.

La ampliación responde al incremento proyectado en el flujo de pasajeros y a la integración de la red ferroviaria que el gobierno impulsa desde la Ciudad de México hacia el centro y norte del país.

En ese contexto, indicó que la operación del Tren Suburbano pasará al Fondo Nacional de Infraestructura, lo que permitirá revisar los contratos asociados a la empresa ahora bajo control público.

“Se revisa si las condiciones del contrato están cumpliéndose o no, y a partir de ahí se tomarán decisiones”, afirmó al precisar que cualquier modificación deberá apegarse al marco legal vigente.

La medida forma parte de la estrategia federal para recuperar la operación ferroviaria, fortalecer la infraestructura de transporte y garantizar que los contratos cumplan con condiciones legales y operativas en beneficio del sistema público.

Sheinbaum señaló que la recuperación de la operación ferroviaria implica que el Estado retome el control de un sistema que durante décadas operó bajo concesiones privadas. Indicó que el tramo Cuautitlán–Buenavista ya funcionaba y que la extensión hacia el AIFA incorpora nueva demanda de transporte desde la zona conurbada.

La mandataria explicó que el crecimiento de rutas obligará a reorganizar la infraestructura en Buenavista para atender mayores flujos de pasajeros y nuevas conexiones hacia el norte del país. Precisó que la estación concentrará salidas hacia Querétaro y, posteriormente, ramales hacia otras ciudades, lo que incrementará su uso como terminal estratégica.

También subrayó que la revisión de contratos no implica cancelaciones automáticas, sino un análisis sobre el cumplimiento de condiciones legales. Indicó que cualquier ajuste deberá sustentarse en el marco jurídico, una vez que el Fondo Nacional de Infraestructura asuma la operación total del sistema.