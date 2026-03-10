Gobierno revisará más de 500 denuncias de abuso en Fuerzas Armadas

Afirmó que las denuncias de acoso y abuso contra mujeres militares serán investigadas y que los responsables enfrentarán procesos internos y penales cuando corresponda.

Los casos de presunto acoso, abuso o agresión contra mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas serán investigados y revisados para garantizar que no exista impunidad y que las víctimas cuenten con mecanismos confiables de denuncia y protección, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre más de 500 denuncias registradas desde 2012 por presuntos abusos dentro del Ejército. Indicó que las instituciones militares han fortalecido sus protocolos de atención y acompañamiento para mujeres que denuncian violencia.

Sheinbaum explicó que cuando los hechos constituyen delitos del fuero común, los responsables no solo enfrentan procesos internos en la justicia militar, sino que también son puestos a disposición de autoridades civiles.

“Un militar no solo es juzgado por su propia ley, sino que es entregado a la Fiscalía General de la República cuando corresponde”, señaló.

La presidenta afirmó que solicitó al Ejército y a la Marina reforzar las áreas encargadas de atender denuncias por acoso, abuso o violencia sexual, para que las mujeres militares puedan denunciar en un entorno seguro y con respaldo institucional.

“Lo que queremos es que cualquier compañera de las Fuerzas Armadas que haya sido abusada pueda denunciar en un marco de toda confianza y recibir protección y apoyo”, expresó.

Añadió que existen investigaciones en curso y personas detenidas derivadas de denuncias recientes. Como ejemplo, mencionó un caso en Colima en el que un oficial fue arrestado tras una acusación.

La mandataria sostuvo que su administración busca garantizar protección a las mujeres que integran corporaciones de seguridad y defensa, al señalar que ellas también requieren respaldo institucional mientras cumplen funciones en favor del país.

Asimismo, indicó que solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional información detallada sobre sanciones aplicadas en casos de acoso o abuso, con el propósito de transparentar el seguimiento de las denuncias.

La mandataria destacó que la protección de las mujeres forma parte de una política integral del gobierno federal, que también incluye a policías, militares y otros cuerpos de seguridad que participan en labores de protección a la población.

“Queremos la protección de todas las mujeres de México y, en particular, de mujeres policías y mujeres de las Fuerzas Armadas que dan su vida para apoyar al pueblo”, afirmó la presidenta al insistir en la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de atender estos casos.