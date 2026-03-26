Gobierno supera “elefante reumático”, arrastra inercias burocráticas: Sheinbaum

La presidenta afirmó que el Estado dejó atrás la parálisis estructural, pero reconoció que persisten obstáculos administrativos que ralentizan la ejecución de políticas

Al afirmar que el diagnóstico del Estado como “elefante reumático” dejó de describir la condición actual del aparato público, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que subsisten inercias burocráticas que limitan la velocidad de la acción gubernamental.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que el país atraviesa una etapa distinta tras el cambio de modelo desde diciembre de 2018, pero subrayó que la transformación institucional no concluye en seis años y requiere continuidad en las políticas públicas.

Indicó que uno de los principales obstáculos se encuentra en la estructura administrativa del Estado, caracterizada por una amplia red de regulaciones, normas y procedimientos que obligan a procesos prolongados para la implementación de decisiones gubernamentales.

Señaló que esta complejidad institucional genera retrasos en la ejecución de programas, aun cuando exista voluntad política, debido a la necesidad de cumplir con marcos legales y administrativos establecidos.

La mandataria afirmó que su administración trabaja en la reducción de tiempos y simplificación de trámites, con el objetivo de mejorar la eficiencia sin comprometer la legalidad.

Agregó que, además de estos desafíos internos, el país enfrenta presiones externas derivadas de la reconfiguración del comercio global y del encarecimiento de insumos estratégicos.

Finalmente, sostuvo que la fortaleza de la economía mexicana permite avanzar en la transformación del aparato estatal, al tiempo que se atienden rezagos históricos en su operación.