Autoridades federales informaron avances en infraestructura, torneos y participación social rumbo a la Copa Mundial 2026. Más de un millón de estudiantes participan en el programa

El Gobierno de México informó el avance en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cumplimiento de compromisos adquiridos desde 2018 y la ejecución de simulacros en sedes como Monterrey y Guadalajara, a 62 días del inicio del torneo.

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Gabriela Cuevas indicó que los compromisos están cumplidos o en proceso permanente. Señaló que los ensayos incluyeron partidos de repechaje el 26 y 31 de marzo, con asistencia cercana a 41 mil personas en Guadalajara y hasta 50 mil en Monterrey, además de recorridos operativos con autoridades y FIFA.

Agregó que la coordinación con organismos internacionales y autoridades locales se mantiene activa y que los simulacros permiten ajustar protocolos de seguridad, movilidad y operación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa de infraestructura contempla 3 mil 979 canchas nuevas o rehabilitadas. De ese total, mil 828 están en proceso o próximas a concluir.

Indicó que se mantiene seguimiento con reportes, imágenes y ubicación de cada obra. Añadió que las entidades federativas entregan avances semanales con evidencia documentada para verificar el cumplimiento de metas.

Explicó que dependencias federales y gobiernos estatales participan en la ejecución. La Secretaría de Bienestar tiene 448 canchas asignadas, Turismo 86 e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 50.

Edna Vega detalló que se desarrollan mil 200 canchas en 500 municipios, de las cuales 799 corresponden a obra nueva y 401 a rehabilitación. Indicó que el suministro de materiales, en especial pasto, representó un reto operativo que se atiende con mecanismos de distribución.

Rommel Pacheco informó que el Mundial social suma más de un millón de participantes. En la Copa escolarparticipan más de 452 mil niñas y 587 mil niños en cerca de 85 mil equipos. En la Copa Conade participan 58 mil personas en 2 mil 938 equipos.

Señaló que se detectaron 4 mil 369 futbolistas, de los cuales 107 son de alto rendimiento, quienes avanzarán a etapas de concentración y seguimiento técnico.

Grupo Modelo anunció tres acciones vinculadas al Mundial. La empresa entregará 500 boletos para partidos en México dirigidos a participantes del Mundial social mayores de edad. También instalará pantallas móviles en las 32 entidades y equipará 35 mil establecimientos con licencias de transmisión, televisores y mobiliario.

Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, indicó que la inversión para el periodo 2025 a 2027 contempla acciones sociales y económicas para ampliar el acceso a experiencias deportivas.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la asignación de boletos se hará mediante un proceso transparente operado por la Conade. Señaló que el objetivo es que participantes de distintas categorías accedan a los partidos y que el Mundial se viva en todo el país.

Añadió que la colaboración con el sector privado forma parte de la estrategia para ampliar el alcance social del evento y que el seguimiento continuará conforme se acerque la inauguración.