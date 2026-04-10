Goleada ante LAFC tocó a Larcamón y Alonso en Cruz Azul; ganan un título o se irían

Tanto el DT argentino como el director deportivo uruguayo, no han dado los resultados obtenidos y ahora el proyecto en La Máquina se ve comprometido

Una paliza como la del tipo que recibió Cruz Azul el martes pasado en Los Ángeles, toca proyectos y compromete a los líderes de los mismos a conseguir algo importante o a irse del club.

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Tanto Nicolás Larcamón, director técnico, como Iván Alonso, director deportivo, han comprometido de seria manera su permanencia en el club, porque ya luce muy difícil seguir adelante en la Concachampions, además de que la obligación primordial debe ser la Liga MX.

Si bien quedar eliminado de la Concacaf no sería tan desastroso porque La Máquina viene de ganarla el año pasado, si eso se combina con no obtener la Liga MX, ya serían palabras mayores.

Y es que al entrenador argentino le han dado prácticamente todo lo que ha pedido para fortalecer a su escuadra en cuanto a jugadores, mientras que al directivo uruguayo le han dado cartera abierta en ese cometido, amén de todas las decisiones deportivas; una de ellas, haber sacado a Vicente Sánchez del banquillo.

Pero si los resultados no llegan, por principio de cuentas el martes ante LAFC y no se remonta, a La Máquina ya solo le quedará la Liga MX y ahí sí la obligación es total.

Foto: Mexsport

El sábado, Clásico Joven de riesgo

El futbol le da a La Máquina la chance de levantarse pronto del revés sufrido ante los angelinos, este sábado en el Clásico Joven contra América.

El momento futbolístico que viven los azulcremas no es nada bueno, si bien tiene de su lado que vuelven al Estadio Banorte después de dos años.

Pero más allá de eso, es una realidad que Cruz Azul tiene más equipo hoy que el América y que debería ganar el juego el sábado.

Aunque se sabe también que los celestes tienen fantasmas muy fuertes cuando se trata de enfrentarse a los azulcremas, por lo que si caen en la Liga MX y luego no logran remontarle al LAFC, la situación se pondrá color de hormiga para el proyecto cementero encabezado por Nicolás Larcamón e Iván Alonso.

Kevin Mier iría de titular ante América

Por otra parte, este jueves Cruz Azul dio una pista de quién sería el arquero titular ante el América, toda vez que en la promoción del juego en redes sociales apareció el colombiano Kevin Mier.

Y es que el técnico dijo en días pasados que iba a rotar la portería con él y Andrés Gudiño, pero Kevin ya jugó contra LAFC y como el resto del equipo, dejó insatisfecha a su afición.

La bronca es que Gudiño también se vio mal ante Pachuca con un error grosero que derivó en el primer gol de los Tuzos, en juego que terminaron perdiendo el sábado pasado.