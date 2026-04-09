Golean a mexicanos en Conference League; Orbelín jugó los 90′ en AEK y Mateo Chávez no jugó con AZ

Ambos equipos perdieron como visitantes en los cuartos de final y recibirán la vuelta en casa

Vaya palizas las que se llevaron tanto Orbelín Pineda con el AEK de Atenas en España, como Mateo Chávez y el AZ Alkmaar en Ucrania, en la ida de los cuartos de final de la Conference League.

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En el caso de Orbelín, el mediocampista guerrerense jugó los 90 minutos con el equipo griego, en la goleada 3-0 que le propinó el Rayo Vallecano al conjunto ateniense.

El juego se disputó en el Estadio de Vallecas, en Madrid, pero fue un muy mal resultado para los helénicos, que la próxima semana buscarán la remontada en casa.

El Rayo Vallecano se llevó el triunfo gracias a los tantos de Ilias Akhomach apenas a los 2 minutos, de Unai López al final del primer tiempo y de Isi Palazón al 74′ de penal, con lo que la goleada se consumó.

De esta manera, Orbelín Pineda y sus compañeros deberán esforzarse al máximo si quieren seguir con vida en el certamen.

AZ cayó goleado en Ucrania; Mateo no jugó

La misma suerte tuvo el AZ Alkmaar en su visita al Shakhtar Donetsk, ya que perdió por marcador de 3-0, por lo que deberá buscar la remontada en Países Bajos.

En cuanto a Mateo Chávez, el lateral mexicano no jugó, pero volvió a la banca tras recuperarse de una lesión de hombro.

Se espera que poco a poco vaya sumando minutos, aunque en este partido no tuvo participación.

Por su parte, el Shakhtar ganó gracias a los goles de Pedrinho al 72′ y de Alisson al 81′ y 83′, sellando una derrota contundente para el AZ tras resistir gran parte del encuentro.