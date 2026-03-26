Gonçalo Guedes sabe que el Azteca es “enorme”, pero advierte al Tri: “Tenemos una Selección muy buena”

El mediocampista de la Selección de Portugal, habló en Playa del Carmen previo al primer entrenamiento en Mayakoba

Portugal se siente honrado de estar en la reinauguración del Estadio Azteca y enfrentar a México. Sin embargo, tiene toda la intención de amargarle la fiesta al Tri y vaya que tiene elementos para ello.

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En la previa del primer entrenamiento de la Selección Lusitana en Mayakoba, el volante lusitano, Gonçalo Guedes, mandó el mensaje claro y contundente: Portugal viene con todo.

“Venimos para ganar, intentar sacar el mejor resultado posible. Queremos estar bien y tenemos una Selección muy buena, jugadores muy buenos que están en grandes clubes. Y creo que para los aficionados es un partido muy bueno, porque pueden estar junto a ellos, así más cerquita, y va a ser muy bueno”, dijo el futbolista quien juega en la Real Sociedad.

Y es que en efecto, la convocatoria que trae Portugal, con todo y que Cristiano Ronaldo no vino por lesión y tampoco está Bernardo Silva, más las bajas de Rafael Leao y Rodrigo Mora, sigue siendo bastante poderosa, con gente como Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, solo por mencionar algunos futbolistas.

“El Estadio Azteca es mítico y enorme”

Acerca de estar en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, Guedes se refirió al inmueble como uno mítico e histórico. Y cómo no, es una catedral del futbol mundial rumbo a albergar tres Copas del Mundo en su historia: México 70, México 86 y ahora en 2026.

“En relación al estadio, es un estadio mítico para toda la gente; he tenido la suerte de poder jugar un amistoso ahí también con el Benfica, y creo que es un estadio con una dimensión muy grande que toda la gente sabe y conoce”, dijo el jugador.

“Es un estadio gigante, en el campo miramos hacia arriba y parece que nunca termina… Los aficionados estarán muy cerca del equipo y será difícil“, agregó.

Paulinho se ganó su convocatoria

Además, el jugador del conjunto donostiarra, también se dio tiempo de opinar de la convocatoria de Paulinho, delantero del Toluca.

“En los últimos tres años está demostrando que tiene una capacidad de hacer gol enorme. Está en un gran momento y si está seleccionado es totalmente merecido, fue decisión del entrenador. Creo que toda la gente está muy contenta por él y es un jugador que está demostrando un nivel muy alto“.

Coincidir con su ex compañero Raúl Jiménez y las fortalezas del Tri

Por último, Gonçalo Guedes también habló de lo que será para él reencontrarse con Raúl Jiménez, a quien tuvo de compañero tanto en Benfica como en Wolverhampton.

“Raúl Jiménez es un gran delantero; será especial compartir cancha con él de nuevo”.

Y también consideró que la Selección Mexicana les exigirá y más como locales: “Sabemos que son jugadores muy aguerridos y son un equipo muy compacto, y queremos estar listos para todos los puntos fuertes que tiene. Pero creo que lo más importante es saber que ellos son un equipo muy unido, pero nosotros estamos más enfocados en nosotros mismos“.