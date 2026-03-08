Gran Premio de Australia 2026: George Russell gana y Sergio Pérez salva a Cadillac

Comenzó la temporada de Fórmula 1 en un circuito con muchos problemas

Aunque con muchos problemas, pero la nueva escudería de la Fórmula 1, la estadounidense Cadillac, completó su primera carrera en la ‘Gran Carpa’ y lo hizo gracias al desempeño del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en el Gran Premio de Australia.

En el inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1, las miradas estaban puestas en el equipo blanco y negro el cual tuvo complicaciones desde la fase de las prácticas libres con fallas en los autos.

Finalmente, el día de la carrera los conductores del nuevo equipo Checo Pérez y Valtteri Bottas arrancaron desde las posiciones 18 y 19, respectivamente en el circuito de Albert Park, pero no fue una carrera agradable para ellos debido a eventualidades.

Primero el jalisciense tuvo un incidente con Liam Lawson. Los pilotos de Cadillac y Racing Bulls, respectivamente, se pegaron en la vuelta 17, aunque no hubo sanciones.

Entre estos dos pilotos hay una rivalidad, sobre todo desde que el neozelandés le ganó el lugar a Checo Pérez en Red Bull, aunque hay que decir que Lawson terminó por fracasar con los de Milton Keynes.

Pero eso no terminó ahí pues una vuelta después de dicho accidente, Cadillac vio cómo se esfumaron sus posibilidades de llegar lejos en la primera carrera del año cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera tras una falla en su motor.

El finlandés se convirtió en el quinto abandono y se sumó a Isack Hadjar, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, que tampoco pudieron completar la primera carrera de la Temporada 2026 de Fórmula 1.

Lo positivo de esta carrera es que Sergio “Checo” Pérez pudo completar el recorrido completo de la carrera al llegar en la posición 16.

Pero el gran ganador de Australia fue el británico George Russell de Mercedes, quien hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1, desinflando el factor sorpresa de Ferrari, que llegaron a ponerse en cabeza en el primer tramo del trazado de Albert Park, acabando segundo el italiano Kimi Antonelli y completando el podio el monegasco Charles Leclerc.

El actual campeón Lando Norris fue quinto y el neerlandés Max Verstappen terminó en la sexta posición.